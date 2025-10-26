Recogen más de 396.000 metros cúbicos de basura en La Habana: La ciudad sigue sucia y colapsada

Vídeos relacionados:

Han pasado más de veinte días del inicio de la llamada campaña intensiva de higienización en La Habana y las autoridades informaron que se han recogido 396.157 metros cúbicos de basura. La cifra es elevada, pero no logra ocultar el evidente colapso del saneamiento urbano en la capital cubana.

Durante una reunión encabezada por Miguel Díaz-Canel, junto a otros dirigentes del Partido Comunista, se reconoció que “queda mucho por hacer”, una admisión que refleja el fracaso de las políticas de gestión de residuos y la precariedad de los servicios básicos en la ciudad.

Según la gobernadora Yanet Hernández Pérez, en la última semana se recogieron 128.370 metros cúbicos de desechos, utilizando un promedio de 284 equipos, de los cuales 180 fueron “de apoyo”.

Sin embargo, incluso las cifras oficiales confirman que la basura sigue acumulándose en numerosos barrios, donde los contenedores desbordados y los vertederos improvisados forman parte del paisaje cotidiano.

Los propios informes del Gobierno admiten que aún predominan los basureros en muchas zonas, y que se requiere “incrementar la recogida de escombros” generados por la población y otras entidades.

El Ministerio de Transporte ha comenzado a reconvertir contenedores en desuso en cajas ampiroll (de carga basculante), destinadas a recoger residuos con tracción animal en barrios periféricos como Guanabacoa.

Mientras tanto, el deterioro de la infraestructura urbana sigue siendo alarmante. La empresa Aguas de La Habana reportó más de 2.800 fugas de agua, un aumento respecto a la semana anterior, y más de 46.000 personas continúan sin suministro regular de agua potable.

La falta de saneamiento adecuado y los residuos acumulados han generado, además, un incremento de los riesgos epidemiológicos, lo que ha obligado a movilizar a más de 800 personas por día para operar 420 bazucas fumigadoras.

Pese al discurso oficial de “resultados loables”, la realidad en las calles de la capital muestra una ciudad sucia, enferma y sin rumbo, donde la ineficiencia estatal y la falta de recursos convierten cada esquina en un foco potencial de enfermedades.