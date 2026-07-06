Dólar y euro suben otra vez: ¿a cómo se venden hoy en el mercado informal cubano?

El dólar y el euro vuelven a encarecer este lunes en el mercado informal cubano, extendiendo la racha alcista que no da señales de detenerse.

El dólar se vende a 670 pesos cubanos (CUP), diez pesos más que el domingo, mientras el euro alcanza los 760 CUP, con una subida de entre diez y veinte unidades respecto a la jornada anterior.

Esta nueva alza consolida seis jornadas consecutivas de recuperación desde el mínimo reciente de 605 CUP que tocó el dólar el 30 de junio, lo que supone una remontada de 65 CUP en apenas una semana.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) va a contracorriente y cede levemente hasta los 491,10 CUP, con una caída de 1,1 pesos.

Evolución de la tasa de cambio

Otras divisas también registran movimientos al alza: el dólar canadiense sube a 421,85 CUP (+6,04), el peso mexicano a 46,25 CUP (+0,53) y el Zelle a 637,43 CUP (+2,65).

A las tasas de este lunes, 100 dólares equivalen a 67,000 CUP y 100 euros a unos 76,000 CUP, cifras que ilustran el abismo entre el poder adquisitivo en divisas y los salarios en pesos que percibe la mayoría de los cubanos.

La brecha con la tasa oficial es igualmente reveladora: el Banco Central de Cuba fija el dólar a 585 CUP y el euro a 669,53 CUP para julio de 2026, muy por debajo de lo que se paga en la calle.

Tasa de cambio hoy 06/07/2026 en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 670 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 760 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 491.10 CUP.

El ciclo de volatilidad que no cesa

La escalada actual arranca de un episodio de volatilidad extrema desencadenado por el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio, que incluye por primera vez desde 1959 la autorización de banca privada y un mercado cambiario digital.

Aquel anuncio disparó el dólar hasta su máximo histórico de 695 CUP y el euro hasta los 800 CUP el 21 de junio, niveles sin precedentes en ambos casos.

Tras ese pico, las divisas corrigieron con fuerza hasta el 30 de junio y desde el 1 de julio han retomado la senda ascendente de forma sostenida: 610 CUP el 1 de julio, 620 CUP el 2, entre 630 y 640 CUP el 3, 645 CUP el sábado, 660 CUP el domingo y 670 CUP este lunes.

Los analistas de elTOQUE describen este patrón como un fenómeno de sobrerreacción cambiaria recurrente en Cuba desde 2022: «Ante un cambio de expectativas, sea un anuncio de política económica, un rumor o una crisis de confianza, el precio de la divisa extranjera se dispara más de lo que justifican los fundamentos reales de la economía».

Cuando el mercado asimila la verdadera magnitud del cambio, corrige, pero esa corrección nunca es total: «El nuevo piso queda más alto que el anterior», advierten.

El llamado «efecto rebaño» amplifica las subidas: «La gente compra divisas no porque haya evaluado racionalmente el contexto, sino porque ve que los demás están comprando, y el miedo a quedarse atrás alimenta la subida».

El economista Pedro Monreal González calificó el paquete de reformas de «monstruo» o «híbrido deforme» el 26 de junio, advirtiendo que «las cuentas no cuadran».

Pavel Vidal, del Observatorio de Monedas y Finanzas, fue igualmente escéptico: «Costará recuperar la confianza, la certidumbre y la esperanza».

En perspectiva histórica, la magnitud de la crisis resulta devastadora: en 2020 el dólar cotizaba a 42 CUP en el mercado informal; en enero de 2026 ya había llegado a 435 CUP; este lunes supera los 670 CUP.

En seis años, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar, y elTOQUE advierte que «mientras esas condiciones no cambien —escasez real de divisas, inflación de tres dígitos, déficit fiscal y desconfianza en el peso cubano—, la tasa termina volviendo a subir».