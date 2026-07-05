El dólar y el euro retoman tendencia alcista en Cuba: Así es el subidón de este domingo

Billete de un dólar y de 50 euros (Imagen de referencia)

El mercado informal cubano amanece este domingo con una señal inequívoca: el dólar y el euro retoman su escalada alcista, confirmando que la corrección de finales de junio ha quedado atrás y que la remontada iniciada el 1 de julio gana impulso.

El dólar se vende este domingo como promedio en 660 pesos cubanos (CUP), 15 pesos más que el sábado, cuando cotizaba a 645 CUP.

El euro protagoniza el mayor salto de la jornada: sube 30 CUP de golpe y se sitúa en 750 CUP.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), en cambio, va a contracorriente y cae hasta los 490 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Cinco días seguidos al alza para el dólar

La subida de este domingo no es un hecho aislado. El dólar acumula ya cinco jornadas consecutivas de recuperación desde el mínimo reciente de 605 CUP registrado el 30 de junio.

La cronología de esa remontada es elocuente: 610 CUP el 1 de julio, 620 CUP el 2 de julio, entre 630 y 640 CUP el 3 de julio, 645 CUP el sábado y 660 CUP este domingo.

El euro, que el sábado se había estabilizado en 720 CUP, da ahora un salto de 30 unidades que lo acerca de nuevo a los niveles previos a la corrección de junio.

El pico histórico y la caída que lo precedió

Para entender la magnitud de estos movimientos hay que mirar atrás.

El 21 de junio, el dólar tocó su máximo histórico de 695 CUP en el mercado informal, mientras el euro alcanzaba su propio récord en 800 CUP en el mercado informal cubano.

Aquel disparo estuvo directamente ligado al anuncio del paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio, que incluye por primera vez desde 1959 la autorización de banca privada y un mercado cambiario digital.

Tras ese pico, ambas divisas iniciaron una corrección pronunciada que llevó al dólar hasta los 605 CUP el 30 de junio, una caída de 90 CUP en apenas nueve días.

Desde el 1 de julio, la recuperación ha sido sostenida.

El «overshooting» cambiario: Por qué sube y baja tan rápido

Los analistas de elTOQUE describen este patrón como un fenómeno de «overshooting» o sobrerreacción cambiaria, recurrente en la economía cubana desde 2022.

«Ante un cambio de expectativas, sea un anuncio de política económica, un rumor o una crisis de confianza, el precio de la divisa extranjera se dispara más de lo que justifican los fundamentos reales de la economía», explica el análisis de elTOQUE sobre el fenómeno.

Cuando el mercado asimila la verdadera magnitud del cambio, corrige.

Sin embargo, esa corrección nunca es total: «El nuevo piso queda más alto que el anterior», advierten.

El llamado «efecto rebaño» también alimenta las subidas: «La gente compra divisas no porque haya evaluado racionalmente el contexto, sino porque ve que los demás están comprando, y el miedo a quedarse atrás alimenta la subida».

Los economistas independientes, escépticos ante las reformas

Las voces críticas no escasean.

El economista Pedro Monreal González calificó el paquete de 176 medidas de «monstruo» o «híbrido deforme» el 26 de junio, advirtiendo que «las cuentas no cuadran».

Pavel Vidal, del Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi), señaló que «los mercados cambiarios cubanos se mueven a veces de forma exuberante a partir de determinadas olas de optimismo o pesimismo», y añadió que «costará recuperar la confianza, la certidumbre y la esperanza».

elTOQUE coincide en el diagnóstico estructural: «Mientras esas condiciones no cambien —escasez real de divisas, inflación de tres dígitos, déficit fiscal y desconfianza en el peso cubano—, la tasa termina volviendo a subir».

Una devaluación histórica sin freno a la vista

Las cifras de largo plazo ilustran la magnitud de la crisis. En 2020, el dólar cotizaba a apenas 42 CUP en el mercado informal.

En enero de 2026 ya había llegado a 435 CUP. El 21 de junio tocó los 695 CUP.

En apenas seis años, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar, una sangría que ningún paquete de medidas ha logrado detener.

A las tasas de este domingo, 100 dólares equivalen a 66,000 CUP y 100 euros a 75,000 CUP, cifras que ilustran el abismo entre el poder adquisitivo en divisas y los salarios en pesos que percibe la mayoría de los cubanos.