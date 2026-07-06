El Cangrejo asegura que se levanta a las 5 a.m. para revisar informes clasificados del régimen

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Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto favorito de Raúl Castro conocido como «El Cangrejo» y que carece de todo mérito aunque detenta poder solo por su linaje, reveló en una entrevista exclusiva con USA TODAY —publicada este lunes y la primera que concede a un medio estadounidense— que su jornada comienza alrededor de las cinco de la mañana revisando documentos secretos de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas de Cuba.

Rodríguez, de 42 años, guarda esos informes clasificados en un portafolio de cuero Salvatore Ferragamo y los comenta más tarde con su abuelo de 95 años, a veces durante el almuerzo, según describe la investigación de USA TODAY realizada a lo largo de dos días en junio en La Habana.

La rutina describe un ejercicio de poder informal que contrasta con su situación oficial: el coronel del Ministerio del Interior no ocupa ningún cargo en el gobierno cubano, aunque figura en documentos del Estado como responsable de la seguridad personal de los principales dirigentes del régimen.

«Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo. Pero me levanto todos los días para revertir esa situación», declaró Rodríguez Castro en la entrevista.

Mientras el pueblo cubano sufre apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio, el nieto del exdictador recorre el mundo en jet privado con ropa de diseñador: jeans ajustados, camiseta Hugo Boss, tenis Hermès y un Rolex de acero inoxidable en la muñeca izquierda.

Una investigación conjunta del diario panameño La Prensa, el medio venezolano Armando.Info y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística documentó que entre 2024 y finales de 2025 realizó al menos 23 viajes privados a Panamá para compras de artículos de lujo. Rodríguez Castro no negó esos viajes y afirmó que su propósito era buscar oportunidades de inversión para Cuba.

Su influencia real va mucho más allá de la seguridad personal.

Asesora sobre inversiones, negociaciones y política pública, y ha acumulado contactos con Washington que ningún otro funcionario cubano puede exhibir: habló con el secretario de Estado Marco Rubio en enero de 2026 tras la operación militar estadounidense en Caracas en la que murieron 32 soldados cubanos; se reunió con Rubio en San Kitts y Nevis en febrero; y estuvo presente cuando el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana en mayo.

Significativamente, la administración Trump ha sancionado a decenas de funcionarios del régimen —incluido el propio presidente Miguel Díaz-Canel— pero no a Rodríguez Castro, algo que analistas interpretan como una señal deliberada.

«Raulito les ofrece mayor flexibilidad porque es una figura cuasi oficial. Es un militar. Pero su papel es mucho más amplio de lo que refleja oficialmente», afirmó Pablo Uchoa, especialista en seguridad en América Latina del University College London.

Rodríguez se presenta como el hombre capaz de negociar directamente con Donald Trump el futuro de la isla.

«Si me designan puedo negociar con cualquiera seleccionado por el gobierno de Estados Unidos. Dada la oportunidad, claro que con Trump», declaró.

Sin embargo, su margen de maniobra tiene límites evidentes. A mediados de abril envió una carta secreta a Trump con propuestas de cooperación económica, pero fue interceptada por un agente de Aduanas en el aeropuerto de Miami; el empresario que la transportaba fue devuelto a La Habana.

En junio respaldó un acuerdo de suministro de combustible con una empresa de Florida que la Casa Blanca bloqueó a último momento.

Rubio, por su parte, declaró ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que no había encontrado a ningún funcionario cubano capaz de liderar una transición alineada con los intereses de Estados Unidos: «Realmente no creo que este sistema sea capaz de reformarse, a menos que nuevas personas asuman el poder o prevalezca una nueva forma de pensar».

«Rodríguez Castro es el avatar de Raúl Castro y concentra mucho poder mientras su abuelo siga con vida», resumió María José Espinosa, directora ejecutiva del Center for Engagement and Advocacy in the Americas, con sede en Washington.