Graves denuncias de insalubridad sacuden al Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba

Graves denuncias sobre condiciones de insalubridad en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba, han encendido las alarmas de pacientes y familiares, quienes aseguran que el centro presenta un deterioro tal que pone en riesgo la salud de los enfermos, especialmente en áreas destinadas a personas con padecimientos crónicos.

Las quejas, divulgadas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, revelan un panorama que contradice por completo la función esencial del hospital. Lo que debería ser un espacio para recuperar la salud se ha convertido en un entorno donde el temor y la indignación crecen a diario.

De acuerdo con las imágenes y testimonios publicados por Mayeta en Facebook, la Sala 5D —destinada a pacientes con enfermedades crónicas— se encuentra en un estado crítico. Entre las irregularidades señaladas sobresalen: inodoros rotos y cubiertos de suciedad, puertas deterioradas y sin mantenimiento, bañeras sin limpiar durante días, tuberías rotas y con mal olor, pasillos encharcados y basura dispersa en varias áreas.

Publicación de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Un familiar relató a Mayeta, bajo condición de anonimato: “Entrar a un baño es un reto… no debería ser así para un enfermo.”

Riesgo real para pacientes vulnerables

Las condiciones descritas representan un peligro directo para los pacientes, muchos de ellos con sistemas inmunitarios debilitados. Y es que la falta de higiene hospitalaria puede derivar en infecciones intrahospitalarias, complicaciones severas e incluso incremento de la mortalidad.

Quienes ingresan con una sola enfermedad —alertan— podrían salir con otra aún más grave, lo que agrava la preocupación de familiares desesperados por el deterioro visible del centro médico.

Urgencia y dignidad en crisis

Las denuncias subrayan la necesidad urgente de intervenir el hospital, tanto en el plano sanitario como en su gestión interna. Para pacientes y familiares, el problema ya no es solo de salud, sino de dignidad humana.

Porque cuando un hospital falla en lo más básico —la limpieza, la seguridad, el respeto por la vida—, la enfermedad deja de ser el único enemigo.