Graves denuncias de insalubridad sacuden al Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Graves denuncias sobre condiciones de insalubridad en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba, han encendido las alarmas de pacientes y familiares, quienes aseguran que el centro presenta un deterioro tal que pone en riesgo la salud de los enfermos, especialmente en áreas destinadas a personas con padecimientos crónicos.
Las quejas, divulgadas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, revelan un panorama que contradice por completo la función esencial del hospital. Lo que debería ser un espacio para recuperar la salud se ha convertido en un entorno donde el temor y la indignación crecen a diario.
De acuerdo con las imágenes y testimonios publicados por Mayeta en Facebook, la Sala 5D —destinada a pacientes con enfermedades crónicas— se encuentra en un estado crítico. Entre las irregularidades señaladas sobresalen: inodoros rotos y cubiertos de suciedad, puertas deterioradas y sin mantenimiento, bañeras sin limpiar durante días, tuberías rotas y con mal olor, pasillos encharcados y basura dispersa en varias áreas.
Un familiar relató a Mayeta, bajo condición de anonimato: “Entrar a un baño es un reto… no debería ser así para un enfermo.”
Riesgo real para pacientes vulnerables
Las condiciones descritas representan un peligro directo para los pacientes, muchos de ellos con sistemas inmunitarios debilitados. Y es que la falta de higiene hospitalaria puede derivar en infecciones intrahospitalarias, complicaciones severas e incluso incremento de la mortalidad.
Lo más leído hoy:
Quienes ingresan con una sola enfermedad —alertan— podrían salir con otra aún más grave, lo que agrava la preocupación de familiares desesperados por el deterioro visible del centro médico.
Urgencia y dignidad en crisis
Las denuncias subrayan la necesidad urgente de intervenir el hospital, tanto en el plano sanitario como en su gestión interna. Para pacientes y familiares, el problema ya no es solo de salud, sino de dignidad humana.
Porque cuando un hospital falla en lo más básico —la limpieza, la seguridad, el respeto por la vida—, la enfermedad deja de ser el único enemigo.
Preguntas frecuentes sobre la insalubridad en hospitales de Cuba
¿Cuáles son las condiciones del Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba?
El Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba enfrenta graves problemas de insalubridad. Las denuncias señalan inodoros rotos y sucios, puertas deterioradas, bañeras sin limpiar, tuberías rotas con mal olor y basura dispersa. Estas condiciones representan un riesgo para los pacientes vulnerables y reflejan el deterioro del sistema de salud en Cuba.
¿Qué riesgos enfrentan los pacientes en estos hospitales insalubres?
Los pacientes en hospitales con condiciones insalubres, como el Juan Bruno Zayas, enfrentan riesgos de infecciones intrahospitalarias, complicaciones severas y un incremento de la mortalidad. Las condiciones higiénicas deficientes pueden llevar a que los pacientes contraigan enfermedades adicionales durante su estancia.
¿Cómo reflejan estos problemas el estado del sistema de salud en Cuba?
Las condiciones deplorables de los hospitales en Cuba, como la del Juan Bruno Zayas, reflejan un colapso del sistema de salud pública en la isla. La falta de mantenimiento, higiene y recursos básicos es un patrón recurrente en muchos centros de salud del país, lo que evidencia una crisis estructural sin precedentes.
¿Qué medidas se proponen para mejorar la situación en los hospitales cubanos?
Para abordar la crisis de insalubridad en los hospitales cubanos, se requiere una intervención urgente en el plano sanitario y de gestión interna. Las denuncias subrayan la necesidad de mejorar las condiciones higiénicas, garantizar recursos básicos y asegurar una administración eficaz para proteger la dignidad y salud de los pacientes.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.