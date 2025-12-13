Recién paridas rodeadas de cucarachas en hospital de Santiago de Cuba

Una nueva denuncia sobre las condiciones de la atención médica en Santiago de Cuba ha provocado indignación dentro y fuera de la Isla.
Imágenes y testimonios difundidos por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada revelan una alarmante infestación de cucarachas en el baño de la sala de partos del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, uno de los principales centros asistenciales de la provincia.
Las fotos y el video recibidos muestran paredes, puertas, rincones y áreas cercanas al inodoro cubiertas de insectos, en un espacio que debería cumplir estrictas normas de higiene por tratarse de un área destinada a mujeres que acaban de dar a luz.
Según explicó Mayeta en Facebook, la situación, lejos de ser un simple problema de limpieza, representa un riesgo sanitario grave.
La presencia masiva de cucarachas, unida a la suciedad acumulada, la humedad visible y el evidente abandono del lugar, expone a mujeres recién paridas y a sus bebés a posibles infecciones, en un momento de extrema vulnerabilidad física.
El video que acompaña la denuncia fue grabado por el esposo de una paciente.
En las imágenes, el hombre recorre con su teléfono celular el baño del hospital mientras se observan cucarachas desplazándose libremente por las paredes y el suelo, además de una taza sanitaria en condiciones deplorables.
"¿Ustedes creen que aquí puede estar una mujer parida, que acaba de parir? Miren la cantidad de cucarachas… y es donde quiera, en la sala también. Yo tengo a mi mujer ingresada aquí y me la llevo mañana porque esto no se aguanta", afirmó indignado.
Mayeta subrayó que dar a luz no puede convertirse en un acto de supervivencia, ni mucho menos implicar la exposición a plagas y abandono institucional.
En su publicación cuestionó abiertamente la falta de respuestas de la dirección del hospital y de las autoridades de Salud Pública, y exigió fumigación inmediata, saneamiento profundo y responsabilidades administrativas.
"Las imágenes hablan por sí solas. ¿Quién responde por esto?", concluyó.
Este caso no es un hecho aislado. El Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas ha sido escenario de reiteradas denuncias por insalubridad y deterioro.
En noviembre pasado, familiares de pacientes alertaron sobre el estado crítico de la Sala 5D, destinada a enfermos crónicos, donde se documentaron inodoros rotos y sucios, bañeras sin limpiar durante días, tuberías dañadas con malos olores, pasillos encharcados y basura acumulada.
Un familiar resumió entonces la experiencia con una frase contundente: "Entrar a un baño es un reto… no debería ser así para un enfermo".
Antes, en mayo de 2023, una joven embarazada identificada como Yendis Martínez Aroche, de 26 años, denunció públicamente las pésimas condiciones y el trato recibido durante su ingreso para dar a luz en el mismo hospital.
La mujer relató que pasó horas sin ser trasladada a la sala y sin recibir alimentos, y que al llegar se encontró con un entorno que describió como "más un basurero que un hospital".
"Las cucarachas te quieren llevar, los baños dan pena… y para qué seguir, si al final te quejes donde te quejes, esto va a seguir y peor", escribió entonces.
La nueva denuncia desde la sala de partos confirma que, lejos de solucionarse, el deterioro persiste y se agrava, incluso en áreas tan sensibles como la atención materna.
Mientras no haya respuestas oficiales ni acciones visibles, las denuncias siguen acumulándose y dejando al descubierto una realidad que golpea directamente a mujeres y recién nacidos en uno de los momentos más importantes y delicados de sus vidas.
