Rapero Matos MC K-LIBRE trasladado a prisión de Valle Grande tras ser acusado de liderar protestas en Playa

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El rapero cubano Andrés Matos Alcántara, conocido como Matos MC K-LIBRE, fue trasladado este sábado a la prisión de Valle Grande bajo medida cautelar, según informó el Observatorio de Derechos Culturales con base en datos recibidos por su familia.

Las autoridades lo acusan de desórdenes públicos por supuestamente haber liderado los cacerolazos y protestas que sacudieron el reparto Barbosa, en el municipio Playa de La Habana, entre la noche del 18 y el 19 de junio, desatadas por apagones que superaron las 30 horas continuas.

Matos MC K-LIBRE fue detenido el 25 de junio tras acudir a una citación policial en la unidad de Siboney, en Playa, sin que mediara orden de arresto alguna.

Su esposa, Ariacna Garcés Gómez, denunció que los agentes actuaron sin respaldo legal: «No han presentado ninguna orden de arresto ni de registro. Lo que hicieron fue esposarlo y montarlo en una patrulla».

Garcés Gómez también precisó cuál es la acusación central del régimen: «Ellos dicen que Matos es el líder de todas las protestas y cacerolazos que hay aquí en Barbosa».

El proceso ha estado marcado por irregularidades desde el inicio: la citación derivó en detención sin documento legal, la familia tardó varios días en recibir los datos de la imputación de cargos y la información sobre su situación jurídica ha sido escasa y tardía.

El Observatorio de Derechos Culturales advirtió que esa demora deliberada «obstruye el acceso a defensa, aumenta la indefensión de la persona detenida y coloca a la familia en una situación de incertidumbre forzada».

La situación de salud del artista, de 39 años, agrava la gravedad de la detención: padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y diabetes tipo 1. En un primer momento las autoridades se negaron a recibir sus medicamentos, y su esposa solo logró entregarle metformina e inhalador de salbutamol tras presentar documentación médica.

«Matos es un hombre enfermo. Cuando sufre una crisis respiratoria, depende del oxígeno y necesita tomar metformina diariamente», subrayó Garcés Gómez.

La ONG Cubalex activó una alerta urgente calificando el caso como «posible desaparición forzada de corta duración» y presentó una denuncia ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que el 29 de junio activó la Acción Urgente con expediente AU No. 2345/2026, otorgando al régimen cubano plazo hasta el 14 de julio de 2026 para rendir un informe con la localización exacta del detenido, los cargos formales y garantías de acceso a defensa y atención médica.

La prisión de Valle Grande, en el municipio de La Lisa, ha sido objeto de múltiples denuncias por condiciones inhumanas: hacinamiento extremo, falta de colchones, plagas, escasez de agua y malos tratos a presos políticos.

Matos MC K-LIBRE es una figura reconocida del rap underground cubano de denuncia política, integrante del colectivo Los Míos 23. Su obra incluye temas como «Madre», «Temporada de Huracanes» e «Ineptos (Cuba Libre)», canciones que han denunciado la censura y la represión del régimen.

La detención se produce en medio de una ola de protestas que registró 107 manifestaciones en junio en toda Cuba, con La Habana como epicentro, según el Observatorio Cubano de Conflictos.

El Observatorio de Derechos Culturales exigió información clara sobre la situación legal del artista, acceso efectivo a defensa, comunicación con su familia, respeto a su integridad física y psicológica, y su liberación inmediata, con llamados dirigidos a la UNESCO, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.