De Nueva York a París: los gustos de lujo de El Cangrejo que indignan

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Mientras los cubanos sobreviven con salarios de entre 10 y 15 dólares mensuales y soportan apagones de hasta 25 horas diarias, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto favorito de Raúl Castro conocido como «El Cangrejo», habla con entusiasmo de los Yankees, el foie gras y la opulencia de Moscú en una entrevista exclusiva concedida a USA Today publicada este lunes.

Rodríguez Castro, de 42 años, recorrió el mundo durante sus veinte y treinta años como agregado de su abuelo, ganándose fama de fiestero en las capitales que visitaba. De esa etapa guarda recuerdos que hoy resultan obscenos frente a la crisis que padece la isla.

De Nueva York destaca el ritmo incesante de la ciudad. Ingresó entre 2012 y 2016 bajo cobertura de la misión cubana ante la ONU, con pasaporte diplomático que le otorgaba inmunidad internacional, y desde esa posición de privilegio asistía a partidos de los Yankees desde asientos cerca del terreno de juego. Su pelotero favorito era Derek Jeter.

De París admira el romanticismo y la gastronomía. Llegó incluso a imaginar una Cuba donde sus ciudadanos puedan comprar foie gras en los supermercados, una visión que contrasta con la realidad de un país donde el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió en junio de 2026 que niños están muriendo por falta de medicamentos.

De Moscú destaca, simplemente, su opulencia.

El atuendo con el que se presentó ante USA Today resume su estilo de vida: jeans ajustados azul claro, camiseta negra de Hugo Boss y zapatillas Hermès. Porta además un reloj Rolex Submariner y una cadena cubana de oro con un medallón grabado con las iniciales «FCR» y «RCR» —Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz—. Sus informes clasificados los guarda en un maletín de cuero Salvatore Ferragamo.

Una investigación periodística conjunta de La Prensa de Panamá, Armando.Info, Transparencia Venezuela en el Exilio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística documentó al menos 23 viajes en jet privado a Panamá entre 2024 y finales de 2025 para realizar compras de lujo.

Ante la evidencia de ese abismo, Rodríguez Castro ofreció una respuesta que lo retrata: «Me duele que mucha gente no pueda vivir como yo. Me pesa cómo lucha la gente. Y trabajo cada día para cambiar esa situación».

La frase no convenció a nadie fuera de su círculo. El propio Rodríguez Castro reconoció que las negociaciones con Washington no han dado frutos: «Me gustaría responder que sí a esa pregunta, pero la realidad es que no».

Su irrupción pública llega en el peor momento para Cuba. La Orden Ejecutiva 14380 de Trump, firmada en enero de 2026, derrumbó las importaciones energéticas de la isla entre 80% y 90%, con apagones en más del 55% del territorio y una proyección de contracción del PIB de -6,5% para este año.

Rodríguez Castro se presenta como el hombre capaz de tender un puente con la administración Trump: «Si me designan puedo negociar con cualquiera seleccionado por el gobierno de Estados Unidos. Dada la oportunidad, claro que con Trump». Pero Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, advirtió que eso no es suficiente: «Esta administración ha ayudado a crear a Raulito. Ha logrado consenso entre las distintas facciones del Estado cubano a favor de una apertura de mercado. Pero eso no es suficiente para quienes rodean a Rubio, que quieren ver un cambio político, no solo económico».