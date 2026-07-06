Lo que ya está ocurriendo en Florida antes del cambio de nombre del Aeropuerto de Palm Beach a Donald Trump

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Los conductores que circulan por la Interestatal 95, en el sur de Florida, ya pueden ver las primeras señales con el nombre «Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump», varios días antes de que el cambio oficial entre en vigor el próximo 9 de julio.

Según informaron WPTV y WPBF, cuadrillas trabajaron durante la noche del 1 al 2 de julio para sustituir la señalización de la salida 69B en ambos sentidos de la autopista, de modo que miles de automovilistas comenzaron a encontrarse con el nuevo nombre este fin de semana.

La instalación coincidió con uno de los períodos de mayor movimiento de viajeros del año, el feriado del 4 de julio, lo que permitió que el cambio fuera visible para miles de personas que se dirigían al aeropuerto.

Aunque el cambio de nombre será oficial el miércoles 9 de julio, la transición no concluirá ese mismo día.

La Administración Federal de Aviación (FAA) adoptará entonces la nueva denominación, pero el código IATA del aeropuerto —el identificador utilizado por las aerolíneas en boletos y sistemas de reservas— no cambiará de PBI a DJT hasta el próximo 18 de agosto.

«Las aerolíneas votaron recientemente a favor de cambiar el código IATA, que es el código que aparece en los billetes y en los sistemas de reservas. El cambio entrará en vigor el 18 de agosto», explicó Laura Beebe, directora de Aeropuertos del condado de Palm Beach.

La funcionaria aseguró que la transición no afectará la compra de boletos, las reservas ni el manejo del equipaje. Además, el aeropuerto habilitó una sección de preguntas frecuentes para orientar a los pasajeros durante el proceso.

Los viajeros reaccionan con indiferencia

Dentro de la terminal, varios pasajeros consultados por medios locales restaron importancia al cambio de nombre.

«Sabía que iba a pasar. Para mí es simplemente un cambio de nombre. Hay muchos lugares que llevan el nombre de presidentes», comentó el viajero Nibras Jarrar.

Otro pasajero, Fedor Welebob, afirmó que lo único realmente importante es que el aeropuerto continúe funcionando con normalidad.

El propio aeropuerto reconoció que la decisión genera opiniones divididas.

«Si bien reconocemos que el cambio de nombre puede ser recibido de diferentes maneras por nuestros pasajeros, agradecemos su continuo apoyo durante este período de transición», indicó la administración en un comunicado publicado en su sitio web.

Una medida aprobada por la Legislatura de Florida

El cambio de nombre fue aprobado este año mediante el proyecto de ley HB 919, respaldado por la Legislatura de Florida y promulgado por el gobernador Ron DeSantis el pasado 30 de marzo.

La iniciativa implica un costo estimado superior a los cinco millones de dólares para actualizar señalización, sistemas tecnológicos, uniformes y materiales promocionales del aeropuerto, que recibe alrededor de 8,6 millones de pasajeros al año y se encuentra a unos ocho kilómetros de Mar-a-Lago.

Captura de Facebook/Only In Florida

El renombramiento también ha sido objeto de impugnaciones judiciales.

Una de las demandas fue presentada por el piloto George W. Poncy Jr., quien sostiene que la ley excede las competencias del estado y podría generar riesgos para la seguridad aérea.

A ella se sumó otra acción legal interpuesta el pasado 2 de julio por la abogada Victoria Doyle, que cuestiona el acuerdo de licencia de marca suscrito con la empresa encargada de gestionar la propiedad intelectual del presidente Donald Trump.

Mientras esos recursos siguen su curso, el cambio continúa adelante. A partir del 18 de agosto, el nuevo código DJT comenzará a aparecer también en los boletos de avión y en las plataformas de reserva de las aerolíneas.