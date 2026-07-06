La Leña del Humor: «Busquen cucharones y calderos y súmense a nuestra brigada»

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El grupo humorístico cubano La Leña del Humor respondió este domingo con una sátira demoledora al llamado oficial de sumarse a las «Brigadas de Cacerolazos Rápidos», declarándose «Caldero-Internacionalistas» y anunciando que están listos para sonarle los calderos a quien haga falta, siempre que les den el pasaje de ida al norte.

El detonante fue la declaración de Miguel Díaz-Canel en una entrevista al semanario puertorriqueño CLARIDAD, publicada el jueves 3 de julio, en la que el gobernante sugirió que los cubanos que protestan con cacerolazos deberían redirigirlas hacia Washington: «La gente toca cacerolas, algunos con más disgusto que otros. Yo digo: bueno, tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este apagón».

Captura de FB/La Leña del Humor

La Leña del Humor, fundada en 1986 en Santa Clara y autodenominada «el mejor grupo humorístico de Cuba», tomó la sugerencia presidencial al pie de la letra y la convirtió en el argumento central de su sátira.

«Al llamado de la máxima dirección de CULTURA damos nuestro paso al frente. Pertenecemos a las 'Brigadas de Cacerolazos Rápidos' y también somos 'Caldero-Internacionalistas'», escribió el grupo en su página de Facebook, con el tono marcial y voluntarioso que el régimen reserva para sus movilizaciones revolucionarias.

El espectáculo que anuncian lleva por título «HUMOR AL… ¡TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN…!!!», que el propio grupo reconoce como «un poco onomatopéyico», aunque asegura que «hace reír y deja sordo a cualquiera»: una descripción que, en el contexto cubano actual, suena a descripción literal de la noche en cualquier barrio con apagón.

Las condiciones del grupo para unirse a la brigada son claras y no admiten negociación: «Estamos dispuestos de ir a sonarle los calderos a donde nos manden, nos llamen o simplemente podamos. Si es al norte MEJOR... Solo necesitamos que nos den la oportunidad y el pasaje de ida, el resto va por nosotros».

La frase del «pasaje de ida» concentra toda la ironía del texto: en una isla donde el éxodo es masivo y donde conseguir un vuelo equivale a un milagro logístico, la condición no negociable del grupo es precisamente la que el régimen jamás financiaría.

El llamado a la audiencia no se queda atrás: «Le decimos a nuestro público que si quieren vernos, busquen cucharones y calderos y súmense a nuestra brigada», con el coro aprendido de memoria: «¡Pa' donde sea Ehhh… pa' donde sea…!»

La parodia apunta a dos blancos simultáneos: las «brigadas de respuesta rápida» del castrismo —grupos movilizados históricamente para reprimir protestas— y la tradición del internacionalismo revolucionario cubano, esa en la que el régimen enviaba médicos, soldados y asesores a medio mundo mientras la Isla se caía a pedazos.

El humor llega en un momento de gravedad extrema. Cuba registró en junio de 2026 un récord histórico de 107 protestas callejeras, casi el doble del anterior máximo, según el Observatorio Cubano de Conflictos. El déficit eléctrico alcanzó 2,208 MW el 25 de junio, dejando sin luz a cerca del 70% del país, con 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio al 4 de julio.

El propio Díaz-Canel admitió en la misma entrevista: «Aquí hay escasez de transporte, de alimento, de medicamentos, aquí hay apagones prolongados de más de veinte horas. Eso provoca insatisfacción, nadie puede estar contento, el pueblo está sufriendo». Y aun así, su solución fue apuntar el cucharón hacia el norte.

En las redes, los cubanos respondieron con la misma moneda. Un comentario circuló con fuerza: «Las cazuelas llenas no suenan; su repiqueteo es por hambre y por libertad». Otro, más directo, apuntó sobre la autorización implícita del gobernante: «Después que no mande a coger presos, si él mismo autorizó».

El humor político en Cuba es un terreno minado: el régimen lo promueve cuando sirve a la revolución y lo reprime cuando apunta contra ella. En febrero de 2026, los creadores del proyecto satírico El4tico fueron detenidos en Holguín. La Leña del Humor, que en mayo de 2024 ya había denunciado que no podía actuar en más provincias por falta de presupuesto estatal, sabe bien dónde está la línea. Por eso, quizás, su mejor chiste no es el espectáculo que anuncian, sino la condición que ponen: el pasaje de ida, no de vuelta.