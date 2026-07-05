Cubanos responden a Díaz-Canel tras sugerencia de sonar cazuelas «a los vecinos del norte»

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel desató una ola de indignación en redes sociales al responder a los cacerolazos que sacuden Cuba con una frase que resume el guion del régimen: «Tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este apagón», declaró en una entrevista concedida al semanario puertorriqueño CLARIDAD, históricamente afín al castrismo.

La declaración surgió cuando un periodista del semanario -que afirmó llevar cinco años viviendo en Cuba- señaló que en los últimos tiempos ve cacerolazos prácticamente todas las noches en su cuadra por el descontento ante los apagones.

En lugar de asumir responsabilidad alguna, Díaz-Canel intentó convertir las cazuelas en propaganda contra Washington, sin reconocer la gestión deficiente del régimen como causa de la crisis.

La respuesta de los cubanos en redes sociales fue inmediata y contundente, con comentarios que oscilan entre la ironía y la indignación más directa.

«Pues entonces la orden está dada: a tocar cazuelas», escribió un usuario, tomando al pie de la letra la sugerencia del gobernante. Otro fue más explícito: «Hay que tocar más duro para que se escuche».

Muchos señalaron el cinismo de las declaraciones. «El colmo del cinismo», resumió un comentarista. «Eso es una burla descarada al pueblo», añadió otro. «Lavadita de manos», sentenció un tercero.

Una frase circuló con especial fuerza entre los comentarios: «Las cazuelas llenas no suenan; su repiqueteo es por hambre y por libertad».

Otros apuntaron a la fatiga histórica con el discurso oficial: «Setenta años y el mismo discurso», escribió un usuario. «Qué fácil me la ponen estos comunistas para estar en contra de ellos», ironizó otro.

No faltaron quienes advirtieron sobre las consecuencias de la propia declaración del gobernante: «Después que no mande a coger presos, si él mismo autorizó». Y también quienes fueron más directos: «Un chantajista; abajo la dictadura, viva Cuba libre».

En la entrevista, el gobernante admitió la magnitud del colapso: «Aquí hay escasez de transporte, de alimento, de medicamentos, aquí hay apagones prolongados de más de veinte horas. Eso provoca insatisfacción, nadie puede estar contento, el pueblo está sufriendo».

Sin embargo, atribuyó la totalidad de los problemas al embargo estadounidense: «el principal obstáculo para desarrollarnos es el bloqueo prolongado y el recrudecimiento de ese bloqueo», descartando de plano cualquier responsabilidad propia.

La realidad en las calles contradice frontalmente el discurso oficial.

El déficit de generación eléctrica alcanzó un récord histórico de 2,208 MW el 25 de junio, dejando sin electricidad a cerca del 70 % del país, y el sábado aún era de 2,050 MW, con 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio.

El régimen respondió a los cacerolazos con militarización de los barrios: boinas negras armadas con fusiles largos, operativos policiales y cortes de Internet. Cubalex documentó al menos 38 arrestos en junio, entre ellos seis menores de edad.

Vecinos de Zamora, en Marianao, protestaron el martes tras más de 24 horas sin electricidad gritando «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!». La residente Zea Gisselle lo resumió con precisión: «Para patrullar el barrio y reprimir sí tienen combustible, pero para mantener al país con los servicios básicos garantizados no».

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 protestas callejeras en junio, récord histórico, casi el doble del anterior máximo registrado.

Díaz-Canel cerró la entrevista con su habitual retórica de resistencia: «Yo tengo la convicción de que lo vamos a superar, y que vamos a salir adelante, y que vamos a vencer, y que no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir».

En las calles cubanas, sin embargo, las cazuelas siguen sonando -y no precisamente para que se escuchen en Washington.