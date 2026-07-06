Cubanos se lanzan a la calle en Jaimanitas para protestar tras más de 24 horas de apagón

Vecinos del barrio de Jaimanitas, en el municipio Playa de La Habana, salieron a la calle el domingo para protestar contra los prolongados apagones que asfixian la zona, en una movilización documentada por la periodista independiente Yunia Figueredo a través de publicaciones en su perfil de Facebook.

Las imágenes difundidas por Figueredo muestran decenas de personas congregadas en la 5ta Avenida, frente a la biblioteca del barrio, tanto al atardecer como entrada la noche.

«Se calentó Jaimanitas. ¡Nos pusieron la corriente! Calle cubanos! Libertad», escribió la periodista al compartir las fotografías de la concentración.

Horas antes de la protesta, Figueredo había denunciado en la misma red social que acumulaba 23 horas sin electricidad: «Abajo la dictadura coño. Esto no hay quien lo aguante».

Al ver la movilización de sus vecinos, celebró el resultado con otro mensaje: «Qué orgullo siento hoy de mi Jaimanitas. ¡Sembramos la semilla y he ahí el resultado! ¡Al fin despertaron!».

La protesta se produce en un momento en que el déficit eléctrico en Cuba bate récords históricos: la Unión Eléctrica proyectó un déficit de 2,230 MW para el pico nocturno del domingo, con 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio —seis en avería y cinco en mantenimiento—.

En La Habana, los cortes han superado las 20 e incluso las 33 horas diarias en distintos circuitos, y el 72% del territorio cubano se ve afectado por los apagones al inicio de julio.

Jaimanitas no es un escenario nuevo de resistencia. El municipio Playa se ha consolidado como uno de los principales focos de protesta en la capital desde marzo de 2026, con episodios recurrentes en Jaimanitas, Miramar, Buenavista, Querejeta y Santa Fe.

La propia Figueredo fue detenida en marzo tras participar en un cacerolazo contra los apagones en el barrio; fue liberada horas después porque sus hijas menores habían quedado solas.

Las movilizaciones de julio se enmarcan en una ola de protestas que no para de crecer: en junio se registraron 107 protestas callejeras en toda Cuba, casi el doble del máximo anterior de 54 en marzo, con La Habana concentrando 82 de ellas.

Las consignas han escalado progresivamente: de «¡Queremos corriente!» a «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!», señal de que el descontento ciudadano trasciende la crisis energética y apunta directamente al régimen.

El domingo también se registraron cacerolazos en Santa Fe, según reportes de Martí Noticias, lo que confirma que la movilización se extendió por varios puntos del municipio Playa.

Las protestas de julio se producen a pocos días del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, las mayores movilizaciones populares en Cuba en décadas, lo que añade una carga simbólica considerable a las manifestaciones actuales.