La reacción de una cubana al entrar por primera vez a un mercado fuera de Cuba: "Esto fue lo que más de atrapó"

Ver más

Una joven cubana, identificada en TikTok como @cubanita0101, compartió un emotivo video en el que muestra su primera experiencia en un supermercado fuera de Cuba, específicamente en Angola.

“Mi primera vez en un mercado fuera de Cuba”, escribió la creadora de contenido en la descripción del video, que rápidamente se volvió viral entre los cubanos en redes sociales.

En las imágenes, la joven cuenta que decidió grabar su recorrido por un pequeño mercado cerca de su casa en Angola, acompañada de una amiga. “Hoy quiero contarles algo que para muchos puede ser normal, pero para mí fue toda una experiencia”, comentó.

Durante su relato, se mostró maravillada por la variedad de productos: frutas, verduras y carnes a la vista, algo que confesó nunca había podido disfrutar en Cuba.

“Desde que llegué, lo primero que me atrapó fueron los colores, las frutas, las verduras por todos lados, las carnes… uno nunca se imagina ver tantas cosas”, expresó con entusiasmo.

También destacó la amabilidad de los vendedores angolanos. “Me sorprendió la cercanía de la gente, cómo te miran, te hablan, te recomiendan qué llevar… aunque, confieso, me sentí un poco asustada porque había tantas cosas que quería probar de todo”, contó entre risas.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando la cubana reflexionó sobre las carencias que se viven en su país. “Mientras caminaba entre los puestos pensaba: ojalá todos los cubanos pudiéramos disfrutar de esto. ¿Por qué tenemos que pasar tanto trabajo? Si ir al mercado aquí es algo normal, para nosotros es una experiencia de ‘wow’”, dijo con sinceridad.

El video ha generado numerosos comentarios de compatriotas que se sintieron identificados con sus palabras y lamentaron que algo tan cotidiano como comprar alimentos siga siendo un lujo en Cuba.

“Esta fue solo mi primera vez y sé que no será la última”, concluyó la joven, visiblemente emocionada.