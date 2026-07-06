Cubana cuenta que asaltaron a su madre saliendo del aeropuerto de La Habana: "Te cuento para que no te pase a ti "

Una cubana residente en el exterior denunció este lunes que su madre fue asaltada de madrugada en la avenida de Boyeros, a la salida del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, por un grupo organizado de delincuentes que le disparó con pistolas de balines cuando intentaron recuperar el equipaje robado.
Amanda Silverio relató el hecho en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde advirtió a sus seguidores: «Asaltaron a mi mamá saliendo del aeropuerto de La Habana en la línea de Boyeros y te cuento para que no te pase a ti y tengas mucho cuidado».
Según el testimonio, la madre de Amanda llegaba desde Alemania cuando el vehículo que la transportaba tuvo que detenerse en esa vía. En ese momento, varios individuos apostados en el lugar golpearon el maletero y comenzaron a extraer su maleta.
«Como en esa línea de Boyeros hay que parar obligado, ahí se aprovecharon, le metieron un palo al maletero», explicó Amanda. La víctima se percató del robo por la luz interior que se encendió al abrirse el compartimento y comenzó a gritar.
El chofer detuvo el auto y bajó junto a un acompañante para intentar recuperar el equipaje, pero los asaltantes respondieron con disparos de balines. «Cuando se bajaron del carro para tratar de recuperar la maleta le empezaron a disparar con pistolas de balines. O sea, que no es uno, son varios que están ahí preparados para asaltar», señaló Amanda.
La avenida de Boyeros, vía principal que conecta el aeropuerto con el centro capitalino, es escenario recurrente de este tipo de ataques desde al menos 2022. En junio de 2023, un chofer escapó de un intento de asalto en el semáforo de la CUJAE, sobre esa misma avenida, donde delincuentes se ocultaban entre la vegetación para subirse a los maleteros. En febrero de 2024, se reportaron ataques con piedras desde un puente en la Calle 100 para detener vehículos y robarlos.
El modus operandi descrito —varios individuos coordinados, aprovechando la parada obligatoria y bajo la oscuridad de la madrugada— responde a un patrón que se ha agravado en paralelo a la crisis de seguridad que atraviesa Cuba. Según datos del Observatorio Cubano de Conflictos, en 2025 se registraron 2,833 hechos delictivos verificados, un 115% más que en 2024 y un 337% más que en 2023, con los robos como delito predominante.
Amanda viajó a Cuba junto a su familia para visitar a sus seres queridos en Santa Clara. Además del asalto, describió un panorama desolador: apagones generalizados, familias cocinando con carbón, precios desorbitados y largas colas para obtener apenas 10 litros de gasolina. También relató que en el aeropuerto les ofrecieron el salón VIP por 25 dólares por persona y que para recibir un auto de alquiler en mejores condiciones les exigían 100 dólares adicionales por encima del precio oficial.
Los adultos mayores son el grupo más vulnerable ante esta ola delictiva. Según datos documentados, de 700 víctimas registradas, 62 eran personas ancianas, y el 20% de los efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria ha abandonado el cuerpo, reduciendo drásticamente la cobertura policial en todo el país.
«Sinceramente, ahora mismo en Cuba se está viviendo un horror, entre los asaltos, los apagones, la gente cocinando con carbón, las cosas con precios de locos, colas grandísimas para poder coger diez litros de gasolina», resumió Amanda al final de su video.
Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué incidentes de inseguridad se han reportado recientemente en el Aeropuerto de La Habana?
Se han reportado asaltos y robos recurrentes en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Estos incidentes incluyen asaltos a pasajeros recién llegados, como el caso de la madre de Amanda Silverio, quien fue asaltada por un grupo organizado al salir del aeropuerto. Además, se han denunciado robos de pertenencias en las maletas por parte de empleados de la aduana, como lo relató Joel Pita.
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¿Cuáles son las tácticas utilizadas por los delincuentes en La Habana para realizar asaltos?
Los delincuentes en La Habana utilizan tácticas organizadas y coordinadas para realizar asaltos. Un ejemplo es aprovechar las paradas obligatorias en avenidas principales como Boyeros para atacar vehículos y robar equipaje. Otro modus operandi común es el uso de motos para interceptar a sus víctimas en semáforos o carreteras, como ocurrió en la carretera de Managua, donde dos hombres armados asaltaron a un joven.
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¿Cómo ha evolucionado la criminalidad en Cuba en los últimos años?
La criminalidad en Cuba ha aumentado significativamente en los últimos años, en paralelo a la crisis económica que atraviesa el país. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en 2025 se registraron 2,833 hechos delictivos verificados, con un incremento del 115% respecto a 2024. Los robos son el delito predominante, y los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables ante esta ola delictiva.
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¿Qué medidas de precaución deben tomar los viajeros que llegan a Cuba?
Los viajeros que llegan a Cuba deben tomar medidas de precaución para proteger sus pertenencias y su seguridad. Se recomienda estar atentos a su entorno al salir del aeropuerto, evitar detenerse en lugares solitarios y no dejar objetos de valor visibles en los vehículos. Además, es aconsejable asegurar el equipaje con métodos que dificulten su manipulación y estar alerta ante cualquier situación sospechosa.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.