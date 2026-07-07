Sin la ayuda del gobierno: Padre venezolano saca de los escombros el cuerpo de su hija

Padre halla entre escombros el cuerpo de su hija tras terremotos en Venezuela

Un padre venezolano identificado como Alexander pasó 11 días escarbando con sus propias manos entre los escombros hasta recuperar el cuerpo de su hija de 12 años, sin recibir ningún tipo de asistencia del Estado, según un video difundido este lunes por DW Español.

Él vivió lo que ningún padre, o madre, debería sufrir: enterrar a su pequeña, mucho menos encontrarla entre los escombros.

La familia vivía en La Guaira, el estado más devastado por los dos sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, en un complejo de vivienda social construido durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez.

Pero la tragedia de Alexander no se limita a su hija menor: su esposa y sus otras dos hijas, de 20 y 15 años, también perdieron la vida a causa de los terremotos.

Los cuatro cuerpos se encuentran ahora en la morgue, aunque otros habitantes del mismo complejo han denunciado que las autoridades han perdido el rastro de los restos de sus familiares debido a la sobreocupación de esas instalaciones.

El caso refleja una realidad extendida en la zona afectada. «Los venezolanos afectados aún buscan a seres queridos entre los escombros, muchas veces sin la ayuda del Gobierno», señaló DW Español al difundir el testimonio.

En el mismo video aparece otro sobreviviente que describe una pérdida aún mayor: «Falleció mi madre, falleció mi abuela, falleció mi abuelo, mi hermano y mi hermana embarazada de ocho meses que todavía no la conseguimos debajo de los escombros».

El balance oficial de fallecidos asciende a 3,342 muertos y 16,740 heridos, pero la plataforma ciudadana «Encuéntralos» registra más de 71,000 personas sin localizar, una cifra muy superior a los datos que maneja el gobierno de Delcy Rodríguez.

La Guaira concentra 158 de los 189 edificios con colapso total contabilizados en todo el país. Muchas de esas estructuras eran complejos habitacionales levantados durante el chavismo, cuya calidad constructiva ha quedado en entredicho tras el desastre.

Más de 17,000 personas perdieron su vivienda a raíz de los terremotos, que con magnitudes de 7.2 y 7.5 —separados por apenas 39 segundos— son considerados los más potentes en Venezuela desde 1900.

A nivel internacional, más de 3,000 rescatistas de 33 países participaron en las labores de búsqueda. Sin embargo, al cumplirse 12 días del sismo, la probabilidad de hallar sobrevivientes se redujo drásticamente y varios equipos comenzaron a retirarse.

Estados Unidos concluyó sus operaciones de rescate este mismo lunes, dejando a miles de familias venezolanas enfrentando solas la búsqueda de sus muertos entre los escombros.

Mientras los equipos internacionales se marchan y el gobierno de Maduro no da respuestas, familias como la de Alexander siguen siendo la única fuerza de rescate disponible para sus propios seres queridos.