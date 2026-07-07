Messi, Mbappé y Haaland comparten el liderato de la Bota de Oro

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El Mundial 2026 vive una de las carreras por el máximo goleador más disputadas de su historia: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland se encuentran empatados en lo alto de la tabla de goleadores del torneo con siete tantos cada uno, mientras que Harry Kane los acecha desde el cuarto puesto con seis.

El gran protagonista de la jornada fue el noruego, quien anotó un doblete en los minutos 79 y 90 para consumar la histórica victoria de Noruega 2-1 sobre Brasil en los octavos de final, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 5 de julio.

Con ese doblete, el delantero del Manchester City completó un recorrido goleador de siete conquistas en el torneo: dos ante Irak, dos frente a Senegal, uno contra Costa de Marfil y los dos decisivos ante Brasil.

Noruega avanza a cuartos de final por primera vez desde Francia 1998, hace 28 años, tras eliminar a la selección canarinha.

Messi, por su parte, acumula sus siete goles en apenas cuatro partidos disputados: un triplete ante Argelia, un doblete contra Austria, y un tanto en cada uno de los encuentros frente a Jordania y Cabo Verde en los dieciseisavos.

El capitán argentino tiene la ventaja de haber jugado un partido menos que Mbappé, lo que le favorece en el criterio de desempate por minutos jugados que aplica la FIFA en caso de igualdad final.

Argentina se mide este martes a Egipto en los octavos de final, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, lo que le dará a Messi una nueva oportunidad de ampliar su cuenta.

Mbappé es el único de los tres líderes que ha disputado cinco partidos. El francés llegó a los siete goles gracias a dobletes ante Senegal, Irak y Suecia, más el penalti que convirtió ante Paraguay en los octavos de final del 4 de julio en Filadelfia.

Francia avanza a cuartos, donde se medirá con Marruecos, y Mbappé lleva además dos asistencias, dato relevante porque ese es el primer criterio de desempate de la FIFA en caso de que los tres candidatos terminen igualados en goles.

Kane completa el podio de perseguidores con seis anotaciones: dos ante Croacia, una frente a Panamá, un doblete ante la República Democrática del Congo y uno versus México en octavos.

Con cuatro goles figuran Ismaïla Sarr, Mikel Oyarzabal, Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé.

Sarr y Vinícius ya no podrán sumar más tantos tras las eliminaciones de Senegal y Brasil, mientras que Oyarzabal, con España, y Dembélé, con Francia, siguen en competencia y mantienen vivas sus opciones de pelear por el trofeo al máximo goleador del torneo.

Según la tabla oficial de goleadores del Mundial 2026, el triple empate a siete goles con los cuartos de final aún por disputarse convierte esta edición en una de las más inciertas de la historia reciente: en Qatar 2022, Mbappé ganó la Bota de Oro con ocho goles, y en Rusia 2018, Kane se la llevó con seis.