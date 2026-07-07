Madre cubana denuncia que recibió carne y queso en mal estado para la dieta médica de su hijo con fibrosis quística

Una madre cubana denunció que los alimentos entregados por el Estado como parte de la dieta médica de su hijo, diagnosticado con fibrosis quística, llegaron en estado de descomposición, una situación que documentó en video y compartió en redes sociales.

Las imágenes, difundidas a través del perfil de Facebook Hermes Yasell, muestran la carne visiblemente deteriorada mientras la denunciante describe el fuerte olor que desprende.

"Miren cómo está la carne de unos niños con enfermedades crónicas. ¿Y la peste? No le puedo explicar. No quiero ni moverla para no tocarla del mal olor que tiene", dice en la grabación.

La madre también cuestiona que la cantidad entregada no corresponde a la asignada.

"Ahí no hay dos libras de carne, no hay un kilo de carne", afirma.

En un segundo video muestra el queso incluido en la dieta médica y asegura que lleva tres meses almacenado porque ya estaba echado a perder cuando lo recibió.

"Tres meses de queso. Es por gusto, porque ese queso ya no hay quien se lo coma", lamenta.

Según explica, el problema se origina en las condiciones de almacenamiento de los productos en la bodega, donde el pescado, la carne de res y el queso permanecen juntos en la misma nevera.

"Allí guardan el pescado, la carne de res y el queso. Miren la falta de respeto tan grande que hay con nuestros hijos, porque a quien le duele es a nosotros", denuncia visiblemente afectada.

La mujer concluye con una pregunta que resume su indignación: "¿Ustedes creen que uno le pueda dar eso a estos niños que son niños enfermos? No se puede".

La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. Los pacientes requieren una alimentación rica en calorías, proteínas y grasas para mantener un adecuado estado nutricional, por lo que recibir alimentos en mal estado representa un riesgo adicional para su salud.

En Cuba, esta enfermedad forma parte del Dietario Médico Nacional, que contempla la entrega subsidiada de determinados alimentos. Desde octubre de 2023, además, las personas con fibrosis quística quedaron exentas de renovar periódicamente la autorización para recibir esa dieta médica.

Sin embargo, familiares de pacientes han denunciado de manera reiterada problemas con el suministro. En abril de este año, varias madres de niños con fibrosis quística reclamaron públicamente medicamentos, alimentos y paneles solares para hacer frente a los prolongados apagones que afectan el funcionamiento de equipos médicos indispensables para sus hijos.

Las dificultades también alcanzan a otros programas de alimentación. En junio, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció que más de 100,000 niños cubanos no estaban recibiendo la leche que les corresponde por la libreta de abastecimiento debido a las limitaciones de suministro.

La denuncia de esta madre se suma a otros testimonios recientes sobre el deterioro de las dietas médicas destinadas a pacientes con enfermedades crónicas, un programa concebido para proteger a los sectores más vulnerables de la población, pero que enfrenta crecientes dificultades en medio de la crisis alimentaria que atraviesa el país.