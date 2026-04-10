Madres con hijos con fibrosis quística se unen en Cuba para reclamar medicamentos, comida y paneles solares prometidos

Madres cubanas, cuyos hijos padecen fibrosis quística, se han unido para denunciar públicamente el abandono del Estado ante la escasez de medicamentos, la entrega de alimentos en mal estado y la tardanza de los paneles solares prometidos.

Las madres, procedentes de las provincias de Santiago de Cuba y Camagüey, grabaron sus denuncias desde hospitales donde sus hijos permanecen ingresados. No es la primera vez que se alerta sobre esta situación: anteriormente se había denunciado que los pacientes con fibrosis quística en Cuba estaban abandonados a su suerte ante la inacción de las autoridades.

Una de las madres que contactó a CiberCuba, cuya hija Aimé Franco Guerra tiene 13 años, alertó de que el gobierno solicitó un listado de 20 niños con fibrosis quística en Santiago de Cuba para recibir paneles solares, pero solo se han entregado dos.

"Se necesita por todos los medios que se agilice la entrega de los paneles solares, ya que fue pedido por el gobierno el listado de sólo 20 niños de la provincia de Santiago de Cuba y aún sólo han entregado dos paneles solares".

Esta situación se suma a casos anteriores, como cuando una madre pedía ayuda urgente por falta de antibióticos para su hijo, evidenciando un patrón de abandono sistemático hacia estos pacientes.

Otras madres han puesto el acento en la mala calidad de los productos lácteos y cárnicos que llegan a las bodegas en concepto de dietas, cada tres o cuatro meses y, sobre todo, en el peligro que representan los apagones para la vida de estos niños ya que muchos de ellos necesitan estar conectados a aparatos médicos que funcionan con electricidad, para no morir ahogados. Por eso, dicen, los paneles solares no son un premio sino una necesidad de vida o muerte.