Periodista oficialista causa furia con su “dieta milagrosa” para el chikungunya en Cuba: Huevo, pescado y queso fresco

Vídeos relacionados:

El periodista oficialista Henry Omar Pérez desató una ola de indignación en redes sociales tras compartir una publicación titulada “Alimentación para pacientes con chikungunya: Sugerencias prácticas para apoyar la recuperación”.

En el artículo recomendó consumir huevos, pescado, pollo, legumbres y queso fresco como parte de una “dieta ideal” para quienes padecen la enfermedad.

El comunicador aseguró en Facebook que “el cuerpo necesita energía, hidratación, proteínas y micronutrientes para reparar tejidos, reducir la inflamación y recuperar fuerza”, e incluyó ejemplos de menús diarios con alimentos que, en la actual crisis cubana, resultan inalcanzables para la mayoría de la población.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. La mayoría de los comentarios coincidieron en calificar la publicación como una “burla al pueblo cubano”, al considerar que el periodista ignora la realidad económica del país.

“Es una dieta muy balanceada, ideal, pero difícil de hacer para la mayoría de los cubanos. Los motivos los sabemos de sobra”, escribió un usuario. Otro señaló que “de todo eso escogemos lo que esté a nuestro alcance”.

Los internautas ironizaron sobre la lista de productos, comparándola con un “menú de hotel cinco estrellas”. “Eso está buenísimo, ahora toca buscar un saco de pesos para poder adquirirlo”, comentó otro lector.

Lo más leído hoy:

Algunos reprocharon que, mientras Cuba enfrenta una grave escasez de alimentos, apagones y falta de medicamentos, se publiquen sugerencias que parecen dirigidas “a un pequeño grupo muy selecto del país”.

“Habrá que ir a las tiendas en dólares en otra vida, porque en esta cobramos en moneda nacional”, apuntó otro usuario.

La publicación, que pretendía ser una guía de nutrición, terminó convirtiéndose en un símbolo de la desconexión entre el discurso oficialista y la dura realidad de las familias cubanas, muchas de las cuales apenas pueden garantizar una comida al día.