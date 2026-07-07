Geóloga da un mensaje de tranquilidad a Venezuela tras los terremotos

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La ingeniera geóloga venezolana Luiraima Salazar aseguró este lunes que la secuencia de réplicas provocada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio continúa activa, aunque la mayoría de los movimientos ya no son perceptibles para la población.

En su undécimo reporte sísmico, publicado en la red social X, la especialista envió un mensaje de tranquilidad a los venezolanos que siguen atentos a la evolución de la actividad tectónica.

"Antes que nada, quiero transmitirles un poco de tranquilidad. La secuencia de réplicas continúa activa, pero en su mayoría ya no están siendo perceptibles para la población. Esto no significa que la Tierra haya dejado de moverse, sino que el reajuste tectónico continúa mediante numerosos microsismos y sismos de baja magnitud que van liberando esfuerzos de forma progresiva", escribió.

El informe, actualizado hasta las 10:15 de la mañana (hora de Venezuela), indica que durante las últimas 24 horas se registraron decenas de sismos, la mayoría con magnitudes entre 2.0 y 3.0, mientras que solo unos pocos superaron esa intensidad.

Las réplicas de mayor magnitud se localizaron en los municipios de Urdaneta (3.9), San Felipe, estado Yaracuy (3.2), Naiguatá, en La Guaira (3.1), Boca de Aroa, en Falcón (3.1), y San Carlos, estado Cojedes (3.0).

Salazar explicó que la actividad sísmica comienza a redistribuirse hacia el occidente del país, aunque insistió en que ese comportamiento no debe interpretarse como un indicio de un nuevo gran terremoto.

"Esto no significa que el terremoto se esté propagando hacia el occidente ni permite predecir un evento mayor en esa región. Lo que observamos es una redistribución de esfuerzos dentro de un sistema de fallas interconectado, un comportamiento esperado tras un terremoto de gran magnitud", precisó.

La geóloga señaló que el patrón observado es consistente con la redistribución de esfuerzos entre las placas tectónicas del Caribe y Suramérica, un proceso normal tras un evento sísmico de gran intensidad.

Los movimientos ocurren doce días después de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, considerados los más destructivos registrados en el país en más de un siglo.

Desde entonces se han contabilizado cerca de un millar de réplicas, incluidas varias superiores a magnitud 4, que en los primeros días obligaron incluso a suspender temporalmente algunas operaciones de rescate.

Según el más reciente balance oficial, la tragedia deja 3,535 fallecidos, 16,740 heridos y más de 17,800 personas sin hogar, mientras continúan las labores de recuperación en las zonas más afectadas.

Al cierre de su reporte, Salazar insistió en que las réplicas podrían prolongarse durante días o incluso semanas, aunque la tendencia apunta a movimientos cada vez más débiles. Asimismo, pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes científicas y oficiales para evitar rumores y desinformación sobre la evolución de la actividad sísmica.