Anuncian fechas de debates clave para la sucesión de Ron DeSantis como gobernador de Florida

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La Universidad Atlántica de Florida (FAU) será el escenario de los debates televisados de las elecciones generales estatales de 2026, en las que los votantes elegirán al sucesor del gobernador Ron DeSantis y al senador que completará el mandato dejado por Marco Rubio.

Los organizadores de la serie no partidista «Decision 2026: Before YOU Vote» anunciaron este martes que el debate para el Senado federal se celebrará el 13 de octubre, mientras que el debate para gobernador tendrá lugar el 15 de octubre. Ambos comenzarán a las 7:00 p.m. y se transmitirán en los diez mercados televisivos de Florida desde el campus de FAU en Boca Ratón, informó de Gulf Coast News.

Las elecciones de este año marcarán el final de la administración de Ron DeSantis, quien dejará el cargo el 5 de enero de 2027 al no poder aspirar a un tercer mandato consecutivo, conforme a la Constitución estatal.

Una disputada carrera por la gobernación

En las filas republicanas, el congresista Byron Donalds encabeza las encuestas con hasta un 46 % de intención de voto y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien lo ha descrito como «un gobernador verdaderamente grande y poderoso».

Donalds compite con el vicegobernador Jay Collins, el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida Paul Renner y el empresario James Fishback. De imponerse en noviembre, se convertiría en el primer gobernador negro republicano en la historia del estado.

Por el Partido Demócrata, los principales aspirantes son el excongresista David Jolly y el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings.

La elección especial para el Senado

El debate por el Senado corresponde a una elección especial para completar los dos años restantes del mandato de Marco Rubio, quien renunció al escaño en enero de 2025 tras ser nombrado secretario de Estado por el presidente Trump.

Tras la salida de Rubio, DeSantis designó de forma interina a la exfiscal general Ashley Moody, quien ahora busca mantenerse en el cargo y lidera las encuestas republicanas con entre 43 % y 50 % de apoyo.

En el bando demócrata destaca el teniente coronel retirado Alex Vindman, conocido por su papel durante el primer juicio político contra Trump, cuya campaña recaudó 1,7 millones de dólares en sus primeras 24 horas.

Requisitos para participar

Las primarias de ambos partidos se celebrarán el 18 de agosto, mientras que la elección general tendrá lugar el 3 de noviembre de 2026.

Para participar en los debates de octubre, los candidatos deberán alcanzar al menos un 12,5 % de intención de voto en una encuesta de Mason-Dixon Polling que se realizará en septiembre, incluyendo el margen de error del sondeo.

Los encuentros serán moderados por Todd McDermott, presentador de WPBF, acompañado por un panel de dos periodistas. Además de la transmisión televisiva, Florida Public Media los emitirá por radio pública, habrá una versión en español y estarán disponibles para retransmisión nacional a través de C-SPAN.

«Un electorado informado es esencial para una democracia sólida, y estos debates brindan a los votantes la oportunidad de escuchar directamente a los candidatos sobre los temas que más les importan», afirmó Carolyn Nolte, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Prensa de Florida.