María Elvira Salazar dice que Cuba tendrá su momento, que ahora solo es un «compás de espera»

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar publicó el lunes un video en su cuenta de X en el que responde a quienes le preguntan cuándo llegará el turno de Cuba, asegurando que la isla vive un «compás de espera» similar al que precedió a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

«Todo aquel que me para y me dice, bueno, ¿para Cuba cuándo? Este es el mismo compás de espera que vimos en Venezuela. Que la gente me decía, ¿para cuándo? Y miren, ocurrió. No tengo ninguna duda de que eso va a pasar», afirmó la legisladora republicana por Florida en el video.

X / María Elvira Salazar

Salazar fue más allá y reveló lo que describió como su interpretación de la estrategia en curso: «Lo que está pasando en este momento es mi entendimiento porque es un círculo muy cerrado el que tiene conocimiento, pero sabiendo muy bien la posición de Marco y sabiendo la posición del presidente Trump, que están dándole tiempo a la familia Castro».

Según la congresista, los verdaderos detentores del poder en Cuba no son Miguel Díaz-Canel sino Raúl Castro, de 95 años, junto a su nieto y su hijo, y el objetivo es que ese núcleo «entienda, asimile e internalice que el juego se acabó» y opte por irse «por la puerta de atrás».

«No hay problema que lo hagan. La cosa es que hay una transición limpia y sin sangre en esa isla», señaló, describiendo el proceso como «el mismo patrón» aplicado con Maduro: dar tiempo hasta que Trump decida que ya no se da más.

El mensaje que acompañó el video cerró con una promesa directa: «La dictadura no será eterna. Cuba será libre».

Sin embargo, la sección de comentarios se convirtió rápidamente en un aluvión de críticas, en su mayoría de venezolanos que rechazan que su país sea presentado como un caso de éxito.

El cuestionamiento más repetido apunta al estado real de Venezuela tras la captura de Maduro: Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina con respaldo de Washington, Diosdado Cabello —con orden de captura y recompensa de 25 millones de dólares de la justicia estadounidense— sigue libre y con influencia, y el país no tiene fecha de elecciones. «Venezuela no es un caso de éxito, lo que Trump hizo en Venezuela es vergonzoso, un pacto con los narco-terroristas para explotar petróleo reciclando la dictadura», escribió uno de los comentaristas.

Otros apuntaron directamente a los intereses económicos como motor real de la política exterior de Washington. «Tardará más porque no tienen petróleo... Que lo único que importa», escribió uno. «Al pueblo cubano le digo: NO ESPEREN MUCHO. Las acciones del gobierno Trump en Venezuela están demostrando que solo los mueve el interés económico», advirtió otro.

La advertencia más dura llegó desde una cuenta cubana: «Yo, siendo cubano... alargaría ese turno por mucho, mucho tiempo... Temen que Trump y Rubio hagan como en Venezuela. Dejarán al régimen en el poder y Trump dirá que el cubano es feliz y baila por las calles, y Díaz-Canel es maravilloso».

También hubo quien recordó la dimensión histórica del problema: «Llevan diciendo lo mismo desde hace 67 años», escribió otro usuario en inglés.

La publicación acumuló más de 35,000 visualizaciones y 205 comentarios, con el escepticismo como tono dominante en las respuestas. «Si piensan hacer con Cuba lo que han hecho con Venezuela, mejor ni se metan», resumió otro comentarista la posición de buena parte de quienes reaccionaron al video.