EE.UU. advierte sobre colapso del sistema eléctrico cubano y fallas de internet

Vídeos relacionados:
La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este lunes una alerta de seguridad tras el colapso total de la red eléctrica cubana, registrado a las 12:17 PM hora local, que dejó a toda la isla sin electricidad y provocó fallas generalizadas en el servicio de telefonía celular e internet en la mayoría de las provincias.
En el aviso publicado en su canal oficial, la misión diplomática advirtió que, según los propios medios del régimen cubano, «la causa del colapso y el tiempo de restablecimiento son desconocidos», y llamó a todos los ciudadanos estadounidenses en Cuba o con planes de viajar a la isla a tomar medidas de preparación inmediata.
La alerta subraya que la red eléctrica cubana «es cada vez más inestable» y que este es el séptimo apagón nacional en los últimos 18 meses.
Según el texto, «los cortes programados ocurren a diario y los no programados persisten en todo el país», con una frecuencia y duración crecientes.
Según un reporte de prensa, se trata del tercer apagón total de 2026 y el octavo desde finales de 2024.
La serie de colapsos nacionales comenzó el 18 de octubre de 2024, cuando la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras desencadenó la primera desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Las causas son estructurales. La planta Antonio Guiteras, la mayor termoeléctrica del país, acumula décadas de operación sin mantenimiento capital desde 2010.
A eso se suma que Venezuela interrumpió sus envíos de petróleo a Cuba en enero de 2026, lo que paralizó 106 centrales de generación distribuida y dejó fuera de servicio unos 890 MW.
Al momento del colapso de este lunes, al menos nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país estaban fuera de operación.
El día anterior, la Unión Eléctrica (UNE) ya pronosticaba un déficit récord de hasta 2.230 MW durante la hora pico, con apenas entre 935 y 1,050 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.
Eso significaba que aproximadamente el 70% del territorio nacional ya sufría cortes programados antes del colapso total.
Tras el apagón, la UNE anunció la implementación de microsistemas en todo el país como medida de respuesta, sin ofrecer un plazo concreto para el restablecimiento del servicio.
El colapso también desató una ola de burlas y críticas en redes sociales contra la UNE, mientras un funcionario de la Juventud Comunista intentó atribuir la crisis energética al gobierno de Donald Trump.
La Embajada recomendó a sus ciudadanos mantener los teléfonos y bancos de batería cargados, tener linternas con pilas de repuesto a mano, almacenar agua y alimentos no perecederos, y prepararse para atender necesidades médicas sin electricidad, incluyendo dispositivos que requieran corriente y medicamentos que necesiten refrigeración.
Esta es la séptima alerta de seguridad que la misión diplomática estadounidense emite por la crisis energética cubana en lo que va de 2026, tras los avisos del 3 de febrero, 4 de marzo, 16 de marzo, 20 de marzo, 30 de abril y 15 de mayo.
El apagón más prolongado de la serie, registrado en marzo de 2026, se extendió por 29 horas y 29 minutos en algunos lugares mientras que en algunas provincia se prolongó por varios días.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué está colapsando el sistema eléctrico en Cuba?
El colapso del sistema eléctrico cubano se debe a causas estructurales, incluyendo la falta de mantenimiento de las plantas termoeléctricas y la escasez de combustible. Muchas de las plantas han operado durante más de 30 años sin el mantenimiento adecuado, y la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela y México ha agravado la situación. La termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más grandes, ha experimentado múltiples fallas que han contribuido a la crisis.
Publicidad
¿Cuántos apagones ha experimentado Cuba recientemente?
En los últimos 18 meses, Cuba ha experimentado siete apagones nacionales, siendo el más reciente el tercero de 2026. Estos apagones han afectado a gran parte del país, dejando a millones de cubanos sin electricidad durante horas o incluso días.
Publicidad
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado implementar microsistemas regionales como medida de respuesta a los apagones, aunque sin ofrecer un plazo concreto para el restablecimiento total del servicio. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para resolver la crisis estructural del sistema eléctrico.
Publicidad
¿Cómo afecta la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética afecta gravemente a la vida cotidiana de los cubanos, con apagones prolongados que impactan el acceso a servicios esenciales como el agua, la salud y la comunicación. Además, ha generado malestar social, con protestas y cacerolazos en varias provincias del país.
Publicidad
¿Qué se necesita para recuperar el sistema eléctrico cubano?
Según expertos, recuperar el sistema eléctrico cubano requeriría una inversión de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares y un plazo de al menos tres a cinco años. Esta recuperación implicaría no solo mejorar la infraestructura existente, sino también asegurar un suministro constante de combustible y expandir la capacidad de generación renovable.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.