«Plátano solo, no tengo más nada»: Cubano pide ayuda para comer

Un hombre cubano identificado como Miguel Ángel, suplicó un desgarrador video publicado en Facebook ayuda para no morir de hambre tras llevar tres días alimentándose únicamente de plátano burro.

«David, mira, yo fui a tu casa a buscarte porque yo tengo la necesidad que llevo tres días comiendo plátano burro porque no tengo dinero para comprar comida», dice Miguel Ángel al inicio del video, grabado por David Vela, un conocido suyo que acudió a su casa al enterarse de la situación.

«Plátano solo, no tengo más nada. Te pido al mundo entero que me ayude, que no me dejen morir de hambre por la necesidad que yo tengo», añade el hombre con la voz quebrada, el torso descubierto y el cuerpo visiblemente consumido por la enfermedad y el hambre.

Miguel Ángel no puede trabajar. Padece diabetes, problemas graves de circulación y tumores en los pies. Además, se ha sometido a dos operaciones abdominales. Su estado físico, extremadamente delgado, es visible en cada segundo del video.

«En los pies lo que tengo son tumores que me lo están picando poco a poco, porque la circulación, yo estoy enfermo de la circulación, diabético, y me operaron, dos operaciones en la barriga», explica el hombre.

David Vela, quien grabó y publicó el video, describió la situación de su conocido con pocas palabras: «Está pasando hambre, y él no anda pidiendo riqueza ni nada, él lo que quiere es comida. Realmente porque está bien mal».

La súplica de Miguel Ángel es tan simple como urgente: «Yo no quiero riqueza, yo lo que quiero es comer, comida, comer, mira qué flaco estoy, comida».

Vela publicó su número de WhatsApp para que cualquier persona que desee ayudar pueda contactarlo directamente.

El caso de Miguel Ángel no es una excepción. Cuba atraviesa la peor crisis alimentaria de su historia reciente, con el 96,91% de la población sin acceso adecuado a alimentos, según datos del Food Monitor Program de 2024. Siete de cada diez cubanos omite al menos una comida diaria; entre los mayores de 61 años, la cifra sube a ocho de cada diez.

Los adultos mayores y enfermos crónicos como Miguel Ángel son los más vulnerables. Las pensiones mínimas no superan los 4,000 pesos cubanos, menos de 10 dólares en el mercado informal, mientras el arroz supera los 400 CUP por libra y el aceite puede alcanzar los 2,000 CUP por litro. En ese contexto, el plátano burro se ha convertido para muchos en el único alimento al alcance, tal como ocurrió con un anciano en Santiago de Cuba en 2023 que sobrevivía exclusivamente de ese fruto.

En abril de este año, una mujer hipertensa y su hijo con enfermedad mental en Holguín pasaron tres días sin comer. Las muertes por desnutrición en Cuba aumentaron un 74% entre 2022 y 2023, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó en junio de este año sobre el empeoramiento acelerado de la crisis humanitaria en la isla.