A pesar de apagones y miseria, resalta esto tras regresar a Cuba: "No saben lo que es la vida"

Una cubana que reside en el exterior regresó a Camagüey y publicó este martes en TikTok un video desde Cuba comiendo mango natural con un entusiasmo que contrasta de lleno con la crisis que atraviesa la isla: apagones de hasta 24 horas, escasez de alimentos e inflación desbocada.

La autora del clip, identificada como @airinperez2 (AiriNails Shop), aparece disfrutando la fruta directamente mientras exclama: «Este es el verdadero, el original, el verdadero sabor a mango». Los hashtags del video —#cubanosporelmundo, #regresoacuba y #camaguey— confirman que se trata de alguien que vive fuera de Cuba y volvió temporalmente a la isla.

El momento más celebrado del clip llega cuando la mujer, con evidente deleite, lanza la frase que resume su experiencia: «Si tú no comes mango así, tú no sabes lo que es la vida».

Julio marca el final de la temporada del mango en Cuba, que va de marzo a julio con su pico entre mayo y junio, lo que explica la disponibilidad de la fruta fresca en Camagüey en esta fecha.

Sin embargo, ese mismo mango que la cubana celebra como un lujo sensorial es, para quienes viven en la isla a diario, un producto cada vez más difícil de costear. La libra de mango llegó a costar 200 pesos cubanos en mayo de 2026, mientras que una naranja alcanzó los 1,000 pesos y una manzana los 500 pesos, precios prohibitivos para la mayoría de los cubanos con salarios estatales.

La crisis energética agrava aún más ese panorama. Cuba vive en 2026 la peor crisis eléctrica de su historia, con apagones que superan las 20 horas diarias y un déficit récord de 2,174 MW registrado en mayo, que dejó sin electricidad al 70% de la isla de forma simultánea. En los últimos 18 meses se han producido al menos siete colapsos nacionales del sistema eléctrico.

En localidades como Los Mangos, en Matanzas, los vecinos llegaron a soportar 72 horas consecutivas sin electricidad con apenas dos horas de luz en todo ese período.

El video de @airinperez2 se inscribe en una tendencia recurrente en TikTok: cubanos de la diáspora que regresan a la isla y publican contenido destacando placeres simples o momentos nostálgicos —frutas tropicales, calidez humana, vida sin presión de renta— generando reacciones divididas entre quienes reconocen esa nostalgia y quienes la consideran una visión parcial que ignora la realidad cotidiana.

Un caso similar ocurrió el 26 de junio, cuando una cubana con diez años en Estados Unidos defendió que vivir en Cuba con casa propia equivale a ser «millonario sin tener millones en tu cuenta», desatando un debate similar en redes.

La propia autora del video cierra el clip con una frase jocosa sobre sí misma al terminar de comer: «Parezco una cerda, una mosca», un comentario que refleja la intensidad con que disfrutó la fruta, pero que también resume, sin quererlo, la distancia entre la Cuba que se visita y la Cuba que se vive.