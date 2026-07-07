A pesar de apagones y miseria, resalta esto tras regresar a Cuba: "No saben lo que es la vida"

Una cubana que reside en el exterior regresó a Camagüey y publicó este martes en TikTok un video desde Cuba comiendo mango natural con un entusiasmo que contrasta de lleno con la crisis que atraviesa la isla: apagones de hasta 24 horas, escasez de alimentos e inflación desbocada.
La autora del clip, identificada como @airinperez2 (AiriNails Shop), aparece disfrutando la fruta directamente mientras exclama: «Este es el verdadero, el original, el verdadero sabor a mango». Los hashtags del video —#cubanosporelmundo, #regresoacuba y #camaguey— confirman que se trata de alguien que vive fuera de Cuba y volvió temporalmente a la isla.
El momento más celebrado del clip llega cuando la mujer, con evidente deleite, lanza la frase que resume su experiencia: «Si tú no comes mango así, tú no sabes lo que es la vida».
Julio marca el final de la temporada del mango en Cuba, que va de marzo a julio con su pico entre mayo y junio, lo que explica la disponibilidad de la fruta fresca en Camagüey en esta fecha.
Sin embargo, ese mismo mango que la cubana celebra como un lujo sensorial es, para quienes viven en la isla a diario, un producto cada vez más difícil de costear. La libra de mango llegó a costar 200 pesos cubanos en mayo de 2026, mientras que una naranja alcanzó los 1,000 pesos y una manzana los 500 pesos, precios prohibitivos para la mayoría de los cubanos con salarios estatales.
La crisis energética agrava aún más ese panorama. Cuba vive en 2026 la peor crisis eléctrica de su historia, con apagones que superan las 20 horas diarias y un déficit récord de 2,174 MW registrado en mayo, que dejó sin electricidad al 70% de la isla de forma simultánea. En los últimos 18 meses se han producido al menos siete colapsos nacionales del sistema eléctrico.
En localidades como Los Mangos, en Matanzas, los vecinos llegaron a soportar 72 horas consecutivas sin electricidad con apenas dos horas de luz en todo ese período.
El video de @airinperez2 se inscribe en una tendencia recurrente en TikTok: cubanos de la diáspora que regresan a la isla y publican contenido destacando placeres simples o momentos nostálgicos —frutas tropicales, calidez humana, vida sin presión de renta— generando reacciones divididas entre quienes reconocen esa nostalgia y quienes la consideran una visión parcial que ignora la realidad cotidiana.
Un caso similar ocurrió el 26 de junio, cuando una cubana con diez años en Estados Unidos defendió que vivir en Cuba con casa propia equivale a ser «millonario sin tener millones en tu cuenta», desatando un debate similar en redes.
La propia autora del video cierra el clip con una frase jocosa sobre sí misma al terminar de comer: «Parezco una cerda, una mosca», un comentario que refleja la intensidad con que disfrutó la fruta, pero que también resume, sin quererlo, la distancia entre la Cuba que se visita y la Cuba que se vive.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y la percepción de la vida en la isla
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la crisis eléctrica en Cuba la vida diaria de los ciudadanos?
La crisis eléctrica en Cuba afecta gravemente la vida diaria, con apagones que superan las 20 horas diarias en muchas zonas. Esto provoca la pérdida de alimentos debido a la falta de refrigeración, limita el acceso al agua potable y genera un impacto psicológico negativo en la población. Los ciudadanos se ven obligados a buscar soluciones desesperadas, como compartir alimentos con vecinos o cocinar a altas horas de la noche cuando hay electricidad.
Publicidad
¿Por qué los cubanos que viven en el exterior destacan aspectos positivos de la vida en Cuba?
Los cubanos que regresan a la isla suelen destacar aspectos positivos como la calidez humana y los placeres simples, como disfrutar de frutas tropicales. Este fenómeno refleja la nostalgia y el contraste entre la vida en el extranjero y en Cuba, aunque muchos consideran que estas percepciones ignoran la difícil realidad cotidiana que enfrenta la mayoría de los cubanos debido a la crisis económica y energética.
Publicidad
¿Cuál es el impacto económico de la inflación y la escasez en Cuba?
La inflación y la escasez en Cuba han elevado los precios de alimentos básicos a niveles prohibitivos para la mayoría de los cubanos. Por ejemplo, el precio de una libra de mango alcanzó los 200 pesos cubanos, mientras que una naranja llegó a 1,000 pesos. Estos costos son insostenibles para la población que depende de salarios estatales, lo que agrava la ya precaria situación económica de la isla.
Publicidad
¿Qué estrategias utilizan los cubanos para sobrellevar la crisis alimentaria y energética?
Los cubanos han desarrollado diversas estrategias para enfrentar la crisis, como cocinar durante las breves horas en que hay electricidad, compartir alimentos con vecinos para evitar que se dañen, y buscar hielo como una alternativa a la refrigeración. Estas tácticas reflejan la resiliencia de la población ante las dificultades impuestas por la escasez y los apagones prolongados.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.