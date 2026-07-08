¿Se mantiene la recompensa?: EE.UU. se pronuncia tras polémica por fotos de Diosdado Cabello junto a funcionarios

Diosdado Cabello saludando al general Francis L. Donovan (i) y Cabello junto a encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Caracas, John Barrett (d)

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, evitó responder este martes si la recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Diosdado Cabello sigue vigente, tras la polémica desatada por fotografías que lo muestran junto al ministro del Interior venezolano en el marco de las operaciones humanitarias posteriores a los terremotos del 24 de junio.

La pregunta llegó durante una conferencia de prensa virtual sobre la respuesta humanitaria al desastre sísmico, cuando el periodista Roberto Macedonio, de NTN24, interpeló directamente al diplomático:

«¿Mantiene Washington su política respecto a Diosdado Cabello? ¿Sigue en efecto la recompensa por su captura, o el Departamento de Estado ha cambiado su postura respecto a él?»

Barrett no confirmó ni negó un cambio de postura y desvió la pregunta hacia la agenda humanitaria.

«El Departamento de Estado está centrado al cien por cien en la respuesta al terremoto devastador en Venezuela, y en avanzar el plan de tres fases del presidente Trump para Venezuela, que permanece intacto. Y eso incluye estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática», declaró el diplomático.

En la misma conferencia, el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de EE.UU., tampoco respondió de forma directa a una pregunta sobre un eventual regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela.

Las fotografías que encendieron la polémica

Las imágenes que desencadenaron el debate muestran dos momentos distintos pero igualmente cargados de simbolismo político.

En el primero, Barrett aparece junto a Cabello durante una operación nocturna de rescate, con el diplomático apoyando una mano en el brazo del ministro venezolano en un gesto de cercanía.

En el segundo, el general Donovan -el mismo militar que dirigió la «Operación Resolución Absoluta» que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026- aparece saludando y conversando de forma distendida con Cabello, identificable por su gorra con las iniciales «D. CABELLO R.» y tres estrellas.

Ambas fotografías fueron tomadas durante la despedida de más de 350 funcionarios y rescatistas estadounidenses que participaron en las labores de apoyo tras el terremoto, según reportó la periodista venezolana Noelia Belén Izarza el 5 de julio:

«Dicen que una foto vale más que mil palabras. Y estas imágenes dicen muchísimo. Para millones de venezolanos, esta escena resulta difícil de asimilar».

¿Quién es Cabello ante la justicia estadounidense?

Cabello no es un funcionario venezolano cualquiera para Washington.

El Departamento del Tesoro lo sancionó en 2018 por corrupción y narcotráfico, y en 2020 fue acusado formalmente de narcoterrorismo junto a Maduro.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego.

Se le señala además como presunto líder del Cártel de los Soles, organización de altos oficiales militares venezolanos dedicada al narcotráfico.

La recompensa por su captura fue elevada de 15 a 25 millones de dólares en enero de 2025 por la administración Biden, y el secretario de Estado Marco Rubio la ratificó el 5 de mayo de 2026:

«Nosotros seguimos considerando a Diosdado Cabello como un narcoterrorista», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense apenas dos meses antes de que estallara la polémica.

La reacción de legisladores y la oposición

El congresista republicano por Florida Carlos Giménez reiteró que la recompensa contra Cabello continúa vigente y sostuvo que una misión humanitaria no modifica las acusaciones que enfrenta el dirigente venezolano.

El también congresista republicano Mario Díaz-Balart señaló que Cabello debe responder ante la justicia estadounidense por narcotráfico y narcoterrorismo.

Desde la oposición venezolana, José Amalio Graterol, secretario político opositor, comparó la fotografía de Barrett con Cabello con una imagen junto al «Niño Guerrero», subrayando la gravedad simbólica del acercamiento.

El pragmatismo de la emergencia

El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, los más intensos registrados en el país en más de un siglo. Al 8 de julio, el balance oficial ascendía a 3.685 muertos, con la ONU estimando hasta 50,000 desaparecidos.

Estados Unidos lideró la respuesta internacional con 37 aviones y más de 310 millones de dólares en asistencia.

En ese escenario, Cabello -quien controla las estructuras de seguridad del país como ministro del Interior— se convirtió en un interlocutor operativo inevitable para coordinar el acceso a las zonas afectadas.

Según reportes de enero de 2026, EE.UU. mantuvo conversaciones secretas con Cabello meses antes de la captura de Maduro, exigiéndole que no movilizara colectivos ni fuerzas de seguridad contra la oposición.

Cabello no fue arrestado durante la operación y mantuvo su cargo bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La recompensa de 25 millones de dólares permanece formalmente vigente, las acusaciones en Nueva York no han sido retiradas, y el Departamento del Tesoro mantiene sus sanciones.

La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo puede Washington sostener esa postura oficial mientras sus funcionarios y generales aparecen en fotografías junto al hombre por cuya captura ofrece esa suma.