EE.UU. mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Maduro

Funcionarios de la Administración Trump mantuvieron conversaciones con Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del chavismo en Venezuela, meses antes de la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Ambas parte han seguido comunicándose, según informó este sábado la agencia Reuters, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Las comunicaciones habrían empezado en los primeros días de la Administración Trump y se intensificaron en las semanas previas a la operación del 3 de enero.

Durante esos diálogos, los funcionarios estadounidenses le habrían exigido a Cabello que no utilizara los servicios de seguridad ni a los militantes de su partido para atacar a la oposición, según cuatro fuentes consultadas.

Esto incluye a las fuerzas de inteligencia, la Policía y las milicias progubernamentales conocidas como colectivos, que permanecen activas pese a la redada estadounidense.

Aunque su nombre aparece en la misma acusación por narcotráfico que Estados Unidos utilizó para justificar la captura de Maduro, él no fue arrestado durante la operación y ha mantenido su posición como figura clave dentro del régimen.

Las comunicaciones también habrían abordado las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense contra él, aunque no está claro si ha cumplido con las advertencias.

El ministro venezolano ha estado en contacto con la administración estadounidense tanto directamente como a través de intermediarios, según fuentes anónimas que hablaron sobre comunicaciones internas sensibles.

Las fuentes indican que estas comunicaciones han sido cruciales para los esfuerzos de la administración Trump de mantener la estabilidad en Venezuela.

Cabello, de 62 años, es el ejecutor principal de la represión en Venezuela.

Como exoficial militar, ejerce influencia sobre agencias de contrainteligencia militar y civil, supervisa las operaciones de espionaje doméstico y mantiene estrechos vínculos con grupos armados civiles progubernamentales.

Si hubiera decidido desplegar las fuerzas que controla, podría haber generado un caos capaz de poner en riesgo el control político de la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien Washington considera pieza clave en su estrategia para la Venezuela pos-Maduro.

La Administración Trump ha optado hasta el momento por una alianza con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con el fin de evitar un caos, similar al que siguió a la invasión de Irak tras la caída de Saddam Hussein en 2003.

El propio Donald Trump mantuvo esta semana una larga conversación telefónica con Rodríguez, a la que ha alabado por hacer lo que demanda su equipo.

El mandatario argumentó que su administración busca una transición "controlada, estable y efectiva" en Venezuela, y no ha ocultado su disposición a negociar con ella y no con la líder opositora María Corina Machado.

Hasta el momento el nombre de Cabello no había aparecido públicamente en este proceso.

Las conversaciones con Washington no habían sido reportadas y revelan la importancia del exmilitar como garante de estabilidad en medio de un período de transición no especificado, durante el cual Estados Unidos busca garantizar el acceso al petróleo del país.