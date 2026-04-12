Guerra con Irán dispara precio de la gasolina y lleva la inflación en EE.UU. a su nivel más alto en dos años

El alza en los precios del combustible impacta en los bolsillos y costo de la vida de los estadounidenses

La guerra con Irán disparó la inflación en Estados Unidos al 3,3% interanual en marzo de 2026, el nivel más alto en dos años impulsada por el mayor incremento mensual en el precio de la gasolina registrado en seis décadas, mostró este viernes un reportaje de la televisora Telemundo.

El periodista Javier Vega documentó el impacto directo del conflicto en la economía cotidiana de los estadounidenses, con testimonios de consumidores que describen cómo sus gastos se han disparado desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero con la Operación Furia Épica.

El aumento mensual del Índice de Precios al Consumidor (CPI, por su siglas en inglés) fue de 0,9% en marzo de 2026, con respecto a los registros de febrero, según datos oficiales.

Los precios en las gasolineras han alcanzado niveles alarmantes en todo el país. En Florida, en Miami Beach una estación Shell superó los 5,39 dólares por galón, una cifra que refleja el encarecimiento generalizado del combustible desde el inicio del conflicto.

Uriel, empresario del sector de transportes, relató que antes gastaba entre 135 y 140 dólares diarios en diésel para su camión. "Ahora necesito casi como 300 y más del doble, 350. Ayer fue como 420, casi tres veces más", señaló, ilustrando el golpe directo que la guerra está asestando a los negocios que dependen del transporte.

En el plano diplomático, Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán mediado por Pakistán, aunque la situación en las rutas marítimas clave sigue siendo incierta.

El Estrecho de Ormuz no está abierto. El acceso está restringido, lo que continúa presionando al alza los precios del petróleo y, con ello, el costo de vida de los estadounidenses.