Guerra con Irán dispara precio de la gasolina y lleva la inflación en EE.UU. a su nivel más alto en dos años

La guerra con Irán disparó la inflación en Estados Unidos al 3,3% interanual en marzo de 2026, el nivel más alto en dos años impulsada por el mayor incremento mensual en el precio de la gasolina registrado en seis décadas, mostró este viernes un reportaje de la televisora Telemundo.
El periodista Javier Vega documentó el impacto directo del conflicto en la economía cotidiana de los estadounidenses, con testimonios de consumidores que describen cómo sus gastos se han disparado desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero con la Operación Furia Épica.
El aumento mensual del Índice de Precios al Consumidor (CPI, por su siglas en inglés) fue de 0,9% en marzo de 2026, con respecto a los registros de febrero, según datos oficiales.
Los precios en las gasolineras han alcanzado niveles alarmantes en todo el país. En Florida, en Miami Beach una estación Shell superó los 5,39 dólares por galón, una cifra que refleja el encarecimiento generalizado del combustible desde el inicio del conflicto.
Uriel, empresario del sector de transportes, relató que antes gastaba entre 135 y 140 dólares diarios en diésel para su camión. "Ahora necesito casi como 300 y más del doble, 350. Ayer fue como 420, casi tres veces más", señaló, ilustrando el golpe directo que la guerra está asestando a los negocios que dependen del transporte.
En el plano diplomático, Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán mediado por Pakistán, aunque la situación en las rutas marítimas clave sigue siendo incierta.
El Estrecho de Ormuz no está abierto. El acceso está restringido, lo que continúa presionando al alza los precios del petróleo y, con ello, el costo de vida de los estadounidenses.
Impacto de la guerra con Irán en la economía estadounidense
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha afectado la guerra con Irán a la inflación en Estados Unidos?
La inflación en Estados Unidos alcanzó el 3.3% interanual en marzo de 2026, siendo el nivel más alto en dos años. Este aumento se debe principalmente a un shock energético provocado por el conflicto armado con Irán, que ha disparado los precios del petróleo y, por ende, los costos de la gasolina.
¿Cuánto ha subido el precio de la gasolina en EE.UU. a causa del conflicto?
Desde el inicio de la guerra con Irán, el precio promedio del galón de gasolina en EE.UU. ha aumentado a 4.17 dólares, superando niveles no vistos desde 2023. En algunos lugares, como Miami Beach, los precios han llegado a 5.39 dólares por galón.
¿Qué papel juega el Estrecho de Ormuz en el alza de los precios del petróleo?
El Estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Su cierre por parte de Irán en respuesta a las operaciones militares ha sido clave en el aumento de los precios del petróleo, lo que ha impactado directamente en el costo de la gasolina.
¿Cómo está afectando el aumento de los precios del combustible a las empresas y consumidores en EE.UU.?
El alza en los precios del combustible ha tenido un impacto directo en los costos operativos de las empresas, especialmente aquellas dependientes del transporte. Los consumidores también enfrentan mayores gastos, lo que ha llevado a muchos a recortar otros gastos, afectando potencialmente el crecimiento económico.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de EE.UU. ante esta crisis energética?
El gobierno de EE.UU. ha liberado reservas estratégicas de petróleo para tratar de estabilizar los precios y ha flexibilizado temporalmente ciertas sanciones energéticas. Además, se han implementado medidas de emergencia para facilitar el transporte y distribución de combustible.
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