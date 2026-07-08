¿Comenzó el pan y circo? Santiago de Cuba reparte pollo y arroz a días del aniversario del 11J

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A tres días del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, las autoridades de Comercio de Santiago de Cuba anunciaron este miércoles la distribución de cinco libras de arroz donado por China, diez onzas de frijoles, diez onzas de chícharos, compotas para niños y la venta de una libra de pollo por persona, según denunció el comunicador social cubano exiliado en Estados Unidos Yosmany Mayeta Labrada.

La pregunta que surge de inmediato entre los santiagueros es la misma que plantea Mayeta: «¿Por qué ahora?»

La coincidencia entre el reparto y la proximidad de una fecha políticamente explosiva para el régimen alimenta la percepción de que se trata de una maniobra de control social para aliviar el malestar antes de que se cumpla el quinto aniversario de las mayores protestas antigubernamentales en Cuba desde 1959.

El arroz que se distribuye no proviene de la producción nacional, sino de una donación china.

China entregó a Cuba un total de 90,000 toneladas de arroz en 2026, incluyendo un paquete de emergencia de 60,000 toneladas aprobado por Xi Jinping en enero, del que un lote de 15,000 toneladas llegó al puerto de Santiago de Cuba.

Esa dependencia del exterior contradice décadas de proclamas oficiales sobre autosuficiencia alimentaria. Como señala Mayeta, «no se anuncia un aumento de la producción nacional, sino la distribución de una donación».

El reparto ocurre en medio de una crisis alimentaria sin precedentes recientes.

El propio ministro cubano de Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió el 6 de junio de 2026 que en lo que va del año no se ha distribuido aceite, pollo ni yogur por la libreta oficial, y que los niños en La Habana llevan más de dos meses sin recibir carne ni picadillo.

El arroz en el mercado informal supera los 400 pesos cubanos por libra, mientras el salario estatal promedio ronda los 7,000 pesos mensuales. El Food Monitor Program estima que el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos.

A la crisis alimentaria se suma la energética.

Santiago de Cuba registra hasta 20 horas diarias sin electricidad en julio de 2026, en el marco del tercer apagón masivo nacional del año, con un déficit de generación que supera los 2,100 MW frente a una demanda de 3,100 MW. La escasez de agua y el transporte prácticamente inexistente completan el cuadro.

En ese contexto llega el quinto aniversario del 11J, con un gran número de presos políticos en Cuba y al menos 338 personas que aún cumplen condenas directamente vinculadas a las protestas de 2021, cuando Díaz-Canel declaró «la orden de combate está dada» y desencadenó una represión masiva.

Mayeta advierte que el 11 de julio de 2021 «no ocurrió únicamente por falta de pollo o de arroz», sino como resultado de «un profundo acumulado de inconformidades económicas, sociales y políticas».

Por eso, concluye, «la verdadera estabilidad no se construye repartiendo una libra de pollo en vísperas de una fecha simbólica. Se construye cuando la población puede acceder de manera regular a los alimentos, la electricidad, el agua, el transporte y oportunidades para vivir con dignidad, sin depender de medidas excepcionales o de donaciones del exterior».