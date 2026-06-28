Dan el alta a bebé que sufrió quemaduras cuando sus padres cocinaban con carbón en Santiago de Cuba

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El bebé de nueve meses que sufrió quemaduras graves en Santiago de Cuba días atrás, mientras su familia cocinaba con carbón vegetal durante un apagón, fue dado de alta del hospital.

La noticia fue confirmada por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada a través de su perfil de Facebook.

«El menor que sufrió quemaduras en Santiago de Cuba a mediados de junio, cuando sus padres cocinaban con carbón, ya fue dado de alta. Mil gracias por sus oraciones».

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

El accidente ocurrió el 13 de junio en la calle Vargas, entre San Antonio y San Ricardo, en el centro de Santiago de Cuba, cuando chispas desprendidas de una cocina rústica de carbón alcanzaron la silla donde estaba sentado el menor.

Los adultos no se percataron de inmediato, y cuando reaccionaron, el niño ya presentaba lesiones de consideración. Fue el abuelo del bebé quien intervino para sofocar el fuego antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El menor fue trasladado inicialmente al Hospital Infantil Sur La Colonia Española y, según versiones no confirmadas de manera oficial, fue remitido después a la Sala de Quemados del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, que opera sin insumos médicos esenciales según denuncias de los propios familiares.

Desde el primer momento, el caso estuvo rodeado de opacidad institucional. Mayeta Labrada denunció que los familiares recibían presiones para no divulgar el hecho y que en el hospital no había nada.

«Les pido que contacten al padre, en el hospital no hay nada y la presión que están recibiendo los familiares para que no divulguen nada del hecho. Es solo un bebé de nueve meses», escribió el periodista, publicando incluso el número de teléfono del padre para que la ciudadanía pudiera brindar apoyo directo.

El accidente no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política gubernamental que ha trasladado el riesgo de la crisis energética a las familias cubanas.

En marzo pasado, Miguel Díaz-Canel instruyó oficialmente garantizar materiales de cocción «desde carbón vegetal hasta leña» como directriz de Estado, convirtiendo el retroceso en política pública.

Esta orden se produce en el contexto de la peor crisis energética en décadas: el déficit eléctrico alcanzó un máximo histórico de 2,174 MW en mayo, dejando al 70 % de la Isla sin electricidad de manera simultánea.

La paradoja más brutal de esta crisis es que, mientras el régimen instruye a la población a cocinar con carbón, una empresa cubana exportó más de 150 toneladas de ese combustible a Europa en el primer trimestre de 2026, generando más de 55,000 dólares.

En Santiago, el precio de una lata de carbón pasó de 200 a 800 pesos, y un saco de cinco latas llega a los 4,000 pesos cubanos, casi el doble del salario mínimo mensual.

El patrón de silenciamiento institucional ante accidentes vinculados a la crisis energética es recurrente. En mayo, directivos del Cuerpo de Rescate y Salvamento negaron públicamente que hubiera lesionados en un incendio en Santiago que sí dejó a una adulta mayor con quemaduras graves, remitida también a la Sala de Quemados del Juan Bruno Zayas.

El 24 de junio, una animalista de Mayabeque sufrió quemaduras en la mano mientras cocinaba con carbón para sus perros rescatados durante un apagón de más de 24 horas.

El alta del bebé, aproximadamente dos semanas después del accidente, es una buena noticia para su familia. Sin embargo, la crisis que provocó sus quemaduras no ha cambiado: Santiago de Cuba acumula al menos seis incendios significativos entre febrero y mayo, varios vinculados directamente al uso de métodos de cocción alternativos, y el propio Díaz-Canel admitió el 18 de junio que la consigna de «resistencia creativa» «ya no basta».