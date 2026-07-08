¿Cuba llegará al punto de Venezuela? Esto dice ex gobernador

El exgobernador venezolano de Carabobo Henrique Fernando Salas-Römer respondió este martes a una pregunta que muchos se hacen: ¿puede Cuba llegar al punto de colapso definitivo? Su respuesta, dada en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, fue contundente: Venezuela ya estuvo ahí, y el régimen cubano tuvo mucho que ver.

La conversación se produjo en el marco de una doble tensión: el apagón masivo que dejó a Cuba sin electricidad el lunes —séptimo colapso total del sistema eléctrico en 18 meses— y la publicación en USA Today de una entrevista con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro, en la que insinúa estar dispuesto a asumir el poder.

Salas-Römer fue claro al distinguir diferencias entre Cuba y Venezuela. «Yo creo que son dos regímenes completamente distintos, a pesar de que estamos hablando de el régimen cubano, fue el gran impulsor de lo ocurrido en Venezuela y también, evidentemente, en Nicaragua».

Sin embargo, cuando la conductora sugirió que Venezuela nunca llegó al extremo de escasez que hoy padece Cuba —sin agua, sin luz, sin comida—, el exgobernador la contradijo de inmediato: «No, claro que sí. Aunque no lo puedan creer, un país petrolero como Venezuela terminó descuidando todos los pozos petroleros, se comenzaron a trancar, a no producir».

Salas-Römer explicó que Venezuela pasó de producir casi 2,3 millones de barriles de petróleo diarios a caer por debajo de un millón, y señaló directamente al régimen cubano como parte del problema. «Creo que eran alrededor de 300 mil barriles la cuota que Venezuela enviaba al régimen cubano, que lamentablemente el régimen cubano no lo utilizó para mejorar la calidad de vida de los cubanos, sino para hacer negocios».

El exgobernador de Carabobo detalló el mecanismo de esa corrupción. «Tomaban el petróleo venezolano casi que regalado, porque no lo han pagado, por cierto la deuda es inmensa, pero el régimen cubano lo que hacía era revenderlo a precios internacionales, a precios de mercado, y entonces amasaron una fortuna con esa corrupción enorme que sabemos que existe».

En cuanto a la entrevista de «El Cangrejo» en USA Today, Tania Costa resumió el mensaje central: «En la entrevista no dice nada nuevo, pero sí se lee entre líneas y más que entre líneas se lee que él está dispuesto a asumir el poder si la revolución se lo pide».

La conductora añadió una nota de ironía al señalar que el periodista de USA Today encontró a Rodríguez Castro vistiendo tenis Hermès y camisas Dolce & Gabbana, mientras el nieto de Raúl Castro declaraba: «Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo».

El ex gobernador hizo hincapié en que, en su opinión, «El Cangrejo» negociaría lo que sea por sobrevivir. «Es lo que le queda, está pidiendo cacao, como se dice en Venezuela».

Salas-Römer conectó ambos fenómenos —el apagón y la maniobra de «El Cangrejo»— con el estado actual del régimen cubano y también el venezolano: «Ambos regímenes se encuentran en modo supervivencia».

«Desearían el poder a cambio de la entrada masiva de empresas privadas, buscando que Cuba quede con un sistema político al estilo China o Vietnam. Venderían hasta a su mamá, por permanecer en el poder para siempre. Se dan golpes de pecho, con que se sacrificarían por el pueblo. Ese es el modo sobrevivencia: hacen lo que sea para quedarse. Dios bendiga a los cubanos de esta realidad».

El exgobernador sostuvo además que la crisis eléctrica está erosionando el control del régimen sobre la población. «La asfixia energética ha logrado romper el cerco que el régimen y las Fuerzas Armadas Revolucionarias y quizás podemos sumarle los CDR han tenido por años el control completo de la población, pero es evidente que día a día van perdiendo el control de esa población. Cada día los reclamos son más grandes».