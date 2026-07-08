Cruce confirmado: Argentina vs Suiza en cuartos de final del Mundial 2026

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Argentina y Suiza se medirán en los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 12 de julio a las 01:00 UTC —equivalente al sábado 11 de julio a las 21:00 hora de Cuba— en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, estadio con capacidad para más de 75,000 espectadores.

El cruce enfrenta a la vigente campeona del mundo con una de las selecciones europeas más sólidas del torneo, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de esta ronda eliminatoria.

Argentina llegó a esta instancia como líder absoluta del Grupo J con 9 puntos, pleno de victorias y un saldo goleador de +7: ocho goles a favor y apenas uno en contra. Sus tres triunfos en la fase de grupos fueron ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), todos ellos con autoridad y sin ceder terreno en la clasificación.

Sin embargo, el camino de la albiceleste hacia los cuartos no fue sencillo. En los dieciseisavos, Argentina necesitó la prórroga para eliminar a Cabo Verde con un ajustado 3-2, lo que expuso cierta vulnerabilidad defensiva. En octavos, la situación fue aún más dramática: la selección cayó 0-2 ante Egipto y protagonizó una remontada para ganar 3-2 este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Lionel Messi continúa siendo el eje del equipo y el gran protagonista del torneo. El capitán argentino marcó ante Cabo Verde su gol número 20 en la historia de los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador histórico del certamen. No obstante, también falló un penal en el duelo ante Egipto, un detalle que recuerda que incluso el mejor jugador del mundo no está exento de errores en la máxima presión.

Suiza, por su parte, llegó a cuartos como líder del Grupo B con 7 puntos, fruto de un empate 1-1 ante Catar, una victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina y un triunfo 2-1 frente a Canadá. Los helvéticos mostraron capacidad goleadora y solidez cuando el partido lo exigió.

En los dieciseisavos, Suiza venció 2-0 a Argelia en Vancouver con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, un resultado que tuvo un valor histórico adicional: rompió una sequía de 88 años sin ganar un partido de eliminación directa en Mundiales. Ese triunfo marcó un antes y un después en la mentalidad del equipo suizo de cara a la fase final del torneo.

En octavos, Suiza disputó su partido este martes ante Colombia en el BC Place de Vancouver, resultado que selló su clasificación a esta ronda de cuartos.

Argentina llega al cruce como número uno del ranking FIFA y con el peso de defender el título mundial obtenido en Qatar 2022, aunque las dificultades mostradas en las últimas dos rondas —prórroga ante Cabo Verde y remontada ante Egipto— indican que el equipo no está blindado. Suiza, en cambio, llega con la confianza de haber superado su histórico bloqueo en eliminatorias y con una plantilla que ha demostrado profundidad y capacidad de reacción a lo largo del torneo.

El ganador del duelo entre Argentina y Suiza avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde aguardará al vencedor del otro cuarto de final de su cuadro.