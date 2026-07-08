Canadiense revela lo que vivió en pleno apagón en Cuba: «No recibes información real hasta horas después»

Un viajero canadiense que se encontraba en La Habana durante el apagón nacional del lunes 6 de julio agradeció públicamente a decenas de cubanos que lo mantuvieron informado en tiempo real sobre el colapso del sistema eléctrico, asegurando que, en la isla, obtener información confiable suele ser mucho más difícil que enfrentar el propio corte de electricidad.
Mike Fisher, creador de contenido especializado en viajes a Cuba con una amplia comunidad de seguidores en Facebook y YouTube, contó que advirtió el apagón alrededor del mediodía. Poco después, comenzaron a llegarle mensajes desde distintos puntos del país confirmándole que el corte afectaba a toda la isla.
«Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron información cuando estaba en La Habana. Lo noté a las 12 del mediodía y enseguida empezaron a escribirme diciéndome que había un apagón en toda Cuba», relató en un video publicado en Facebook.
Para Fisher, esos mensajes fueron mucho más que una actualización informativa.
«Lo agradezco muchísimo porque cuando estás en Cuba, en La Habana o donde sea, no recibes información real hasta horas después.»
Explicó que los avisos le permitieron tomar decisiones prácticas durante la jornada.
«Me ayudó a organizar mi día. Me ayudó a decidir si debía usar el elevador o no.»
También destacó que muchos cubanos consultan sus publicaciones precisamente porque en los comentarios suelen compartir información actualizada sobre lo que ocurre en la isla.
Una larga noche antes de salir de Cuba
Tras el apagón, Fisher decidió dirigirse con antelación al Aeropuerto Internacional José Martí para evitar contratiempos.
«Salí temprano... por si acaso. Larga noche en el aeropuerto», escribió posteriormente desde Panamá, donde hizo escala antes de continuar viaje hacia Toronto.
El creador de contenido tuvo que regresar a Canadá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen debido a que las principales aerolíneas canadienses suspendieron desde febrero de este año sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible para la aviación, obligando a muchos viajeros a utilizar rutas alternativas.
Ya fuera de la isla, Fisher describió la situación que encontró durante su estancia.
«Cuba no está en buena forma. La Habana está sufriendo bastante, con problemas diarios de electricidad y agua.»
También expresó su solidaridad con los cubanos.
«Mi corazón está con los ciudadanos de Cuba. Están luchando como nunca antes había visto. Necesitan ayuda, apoyo, combustible y esperanza.»
Sus palabras adquieren un significado especial porque no se trata de un visitante ocasional. Fisher viaja regularmente a Cuba desde 1985 y asegura que la crisis actual es la más grave que ha presenciado en más de cuatro décadas visitando la isla.
El apagón que vivió corresponde al séptimo colapso total del Sistema Eléctrico Nacional en los últimos 18 meses y al tercero registrado en 2026, una crisis que además afectó severamente las telecomunicaciones y dificultó el acceso de la población a información oportuna.
Antes de abordar su vuelo de regreso, Fisher resumió sus sentimientos en una breve frase publicada desde Panamá: «Acabo de aterrizar... y ya extraño Cuba.»
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética y el Turismo en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es tan difícil obtener información confiable durante un apagón en Cuba?
En Cuba, la falta de infraestructuras adecuadas y la censura informativa dificultan el acceso a información veraz y oportuna durante los apagones. El régimen limita la difusión de información para controlar la narrativa en torno a la crisis energética y otros problemas nacionales. Esto deja a los ciudadanos y visitantes dependientes de redes informales para obtener actualizaciones en tiempo real, como lo experimentó el turista canadiense Mike Fisher.
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¿Cómo afecta la crisis energética actual al turismo en Cuba?
La crisis energética ha tenido un impacto significativo en el turismo en Cuba, ya que la falta de combustible y los apagones prolongados han llevado a la suspensión de vuelos y cierres de instalaciones turísticas. Las aerolíneas canadienses han suspendido vuelos regulares, obligando a los turistas a buscar rutas alternativas para regresar a sus países de origen. Además, los turistas enfrentan dificultades en los servicios básicos, lo que genera incertidumbre y preocupación durante su estancia.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno de Cuba para afrontar la crisis energética?
El gobierno cubano ha implementado medidas de emergencia como la reducción del transporte público, el acortamiento de la semana laboral y clases universitarias a distancia para conservar combustible. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para resolver la crisis energética y han intensificado el malestar social. La situación sigue siendo crítica, y la escasez de combustible y electricidad persiste en todo el país.
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¿Cómo ha respondido Canadá a la situación en Cuba?
El gobierno de Canadá ha elevado el nivel de advertencia para viajar a Cuba, recomendando a sus ciudadanos que ejerzan extrema precaución debido a la crisis de suministros y apagones frecuentes. Canadá ha instado a sus ciudadanos a evitar viajes no esenciales y a abandonar la isla mientras existan vuelos disponibles. Las aerolíneas canadienses han organizado vuelos de repatriación para facilitar el retorno seguro de sus ciudadanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.