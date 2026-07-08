Canadiense revela lo que vivió en pleno apagón en Cuba: «No recibes información real hasta horas después»

Un viajero canadiense que se encontraba en La Habana durante el apagón nacional del lunes 6 de julio agradeció públicamente a decenas de cubanos que lo mantuvieron informado en tiempo real sobre el colapso del sistema eléctrico, asegurando que, en la isla, obtener información confiable suele ser mucho más difícil que enfrentar el propio corte de electricidad.

Mike Fisher, creador de contenido especializado en viajes a Cuba con una amplia comunidad de seguidores en Facebook y YouTube, contó que advirtió el apagón alrededor del mediodía. Poco después, comenzaron a llegarle mensajes desde distintos puntos del país confirmándole que el corte afectaba a toda la isla.

«Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron información cuando estaba en La Habana. Lo noté a las 12 del mediodía y enseguida empezaron a escribirme diciéndome que había un apagón en toda Cuba», relató en un video publicado en Facebook.

Para Fisher, esos mensajes fueron mucho más que una actualización informativa.

«Lo agradezco muchísimo porque cuando estás en Cuba, en La Habana o donde sea, no recibes información real hasta horas después.»

Explicó que los avisos le permitieron tomar decisiones prácticas durante la jornada.

«Me ayudó a organizar mi día. Me ayudó a decidir si debía usar el elevador o no.»

También destacó que muchos cubanos consultan sus publicaciones precisamente porque en los comentarios suelen compartir información actualizada sobre lo que ocurre en la isla.

Una larga noche antes de salir de Cuba

Tras el apagón, Fisher decidió dirigirse con antelación al Aeropuerto Internacional José Martí para evitar contratiempos.

«Salí temprano... por si acaso. Larga noche en el aeropuerto», escribió posteriormente desde Panamá, donde hizo escala antes de continuar viaje hacia Toronto.

El creador de contenido tuvo que regresar a Canadá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen debido a que las principales aerolíneas canadienses suspendieron desde febrero de este año sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible para la aviación, obligando a muchos viajeros a utilizar rutas alternativas.

Ya fuera de la isla, Fisher describió la situación que encontró durante su estancia.

«Cuba no está en buena forma. La Habana está sufriendo bastante, con problemas diarios de electricidad y agua.»

También expresó su solidaridad con los cubanos.

«Mi corazón está con los ciudadanos de Cuba. Están luchando como nunca antes había visto. Necesitan ayuda, apoyo, combustible y esperanza.»

Sus palabras adquieren un significado especial porque no se trata de un visitante ocasional. Fisher viaja regularmente a Cuba desde 1985 y asegura que la crisis actual es la más grave que ha presenciado en más de cuatro décadas visitando la isla.

El apagón que vivió corresponde al séptimo colapso total del Sistema Eléctrico Nacional en los últimos 18 meses y al tercero registrado en 2026, una crisis que además afectó severamente las telecomunicaciones y dificultó el acceso de la población a información oportuna.

Antes de abordar su vuelo de regreso, Fisher resumió sus sentimientos en una breve frase publicada desde Panamá: «Acabo de aterrizar... y ya extraño Cuba.»