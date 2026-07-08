Noruega presenta queja a la FIFA y termina cambiándose de hotel en Florida

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La selección de Noruega presentó una queja formal ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y abandonó el hotel donde se concentraba en Fort Lauderdale, Florida, apenas una noche después de su llegada, al considerar que las condiciones del alojamiento eran incompatibles con la preparación para los cuartos de final del Mundial de 2026 frente a Inglaterra.

Según informó The Independent, la delegación noruega dejó el Dalmar Hotel tras detectar una serie de problemas, entre ellos ruido constante procedente de una avenida cercana, trabajos de construcción en los alrededores, habitaciones con moho, olor a humo y deficiencias en la limpieza.

El equipo completó el traslado a un nuevo hotel en apenas dos horas y media.

La FIFA colaboró con la reubicación al asumir el costo de 50 habitaciones y del dispositivo de seguridad en el nuevo alojamiento, mientras que la Federación Noruega de Fútbol cubrió la diferencia económica por unas instalaciones de mayor categoría.

El nuevo hotel se encuentra más cerca del Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, sede del encuentro contra Inglaterra, previsto para el sábado 11 de julio.

El responsable de logística de la selección noruega, Truls Daehli, reconoció que la mudanza supuso un contratiempo, pero aseguró que era la mejor decisión para preservar la concentración del equipo.

«Es duro tener que mudarse, pero estamos satisfechos con el nuevo lugar y todos están contentos ahora», declaró.

Daehli explicó además que fueron los propios futbolistas quienes impulsaron el cambio. «Algunas personas pueden pensar que esto afecta a los jugadores, pero fueron ellos quienes más querían mudarse», afirmó.

El dirigente añadió que la decisión se tomó con rapidez para minimizar cualquier distracción antes del partido más importante en la historia reciente de la selección.

«Cambiar de hotel nunca es lo ideal, pero queríamos actuar lo antes posible. Tener un buen ambiente es lo más importante», subrayó.

Un momento histórico para Noruega

Sin embargo, el cambio de hotel no ha sido el único contratiempo para la selección noruega en la antesala del duelo con Inglaterra. Según The Independent, desde el pasado domingo varios integrantes del plantel se vieron afectados por un cuadro de enfermedad que se propagó dentro de la concentración.

Aunque el medio británico señala que los jugadores afectados evolucionan favorablemente y se espera que estén disponibles para el encuentro del sábado, el episodio supuso una nueva interrupción en la preparación del conjunto nórdico para el partido más importante de su historia en una Copa del Mundo.

Noruega disputará por primera vez unos cuartos de final de una Copa del Mundo, después de eliminar a Brasil por 2-1 en octavos de final gracias a un doblete de Erling Haaland, que marcó en los minutos 79 y 90.

La clasificación también puso fin a una ausencia de 28 años de los noruegos en un Mundial, cuya última participación había sido en Francia 1998.

Haaland llega al partido como uno de los máximos goleadores del torneo, con siete tantos, igualado con Lionel Messi y Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro. Enfrente tendrá al capitán inglés, Harry Kane, otro de los candidatos al galardón.

El capitán de Noruega, Martin Ødegaard, evitó el exceso de confianza al valorar el desafío que representa Inglaterra.

«Va a ser una gran prueba para nosotros», afirmó en rueda de prensa, donde describió a varios de los internacionales ingleses —con quienes comparte competición en la Premier League— como futbolistas «sobresalientes» y de «clase mundial».

Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado 11 de julio, a las 5:00 p.m. (hora local), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, por un puesto en las semifinales del Mundial 2026.