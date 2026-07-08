Cubana sufre accidente con vecino con auto de renta de turismo en Cuba: "Un momento un poco tenso"

Una cubana que visitaba la isla compartió en TikTok su experiencia tras sufrir un percance con el auto de turismo que había rentado en Cienfuegos: un vecino le chocó el vehículo mientras estaba estacionado en el barrio de Punta Gorda.

En el video publicado el 5 de julio, la usuaria @la_mariachispark relató que había rentado el carro a través de Transtur, la empresa estatal cubana de transporte turístico. Según explicó, la calle donde dejó el vehículo tenía pendiente, lo que facilitó que el vecino lo impactara.

«Bueno, como todo no es color de rosa, tuve un accidente en mi viaje a Cuba», arrancó en su relato. «Renté un carro turismo en Transtur, sí, en Cienfuegos, Cuba, en Punta Gorda, en el cual un vecino me chocó el carro. El carro estaba parqueado».

Ante el incidente, la mujer siguió el protocolo correspondiente: reportó el accidente a Transtur y llamó a la Policía Nacional. Según su testimonio, los agentes llegaron con relativa rapidez al lugar. Al final, el asunto no tuvo mayores consecuencias para ella como rentadora del vehículo.

«Al final no pasó nada, todo quedó así, pero fue un momento un poco tenso», resumió. Sin embargo, quien sí enfrentó una situación más complicada fue el vecino responsable del choque. «El muchacho, imagínate tú, haber chocado un carro con turismo, fue un poco tedioso para él», señaló.

Y es que chocar un auto de turismo en Cuba tiene implicaciones especialmente serias para el responsable. Estos vehículos, identificables por sus chapas especiales, son propiedad del Estado cubano y están vinculados al sector turístico, lo que agrava las consecuencias legales y económicas para quien cause el daño.

Punta Gorda, donde ocurrió el incidente, es el barrio más exclusivo de Cienfuegos. Ubicado en el extremo sur de la ciudad sobre una estrecha península que bordea la bahía de Jagua, concentra mansiones históricas, hoteles y restaurantes, y es sede de una de las oficinas principales de Transtur en la provincia.

Los accidentes con autos de turismo son un fenómeno recurrente en Cuba, documentado en redes sociales con casos en La Habana, Santiago de Cuba, Las Tunas y otras provincias. En un aparatoso choque en La Habana en julio de 2025, un taxi colisionó con un auto de turismo, y ese mismo mes otro vehículo de renta terminó destrozado en Santiago de Cuba. En septiembre de 2024, una tragedia en Las Tunas dejó siete muertos tras un choque entre un taxi y un auto de turismo.

Las dificultades para rentar autos en Cuba tampoco son nuevas. En mayo de este año, cubanos llegados desde Miami denunciaron incumplimientos por parte de las agencias estatales, incluyendo vehículos no disponibles pese a reservas pagadas con anticipación, todo agravado por la crisis energética que atraviesa la isla.