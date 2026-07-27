Régimen presume menos accidentes en Isla de la Juventud y cubanos responden: «Aumentaron los choques entre personas»

El capitán Aramis González Almeida, jefe de tránsito en Isla de la Juventud, asegura que disminuyen los accidentes

El medio oficialista Radio Caribe publicó una nota en la que el capitán Aramis González Almeida, jefe de tránsito municipal de la Isla de la Juventud, presumía de que los accidentes de tránsito han disminuido en el territorio pinero durante lo que va de año, atribuyendo el descenso al trabajo preventivo de las autoridades.

El funcionario citó como causas habituales de los siniestros el consumo de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad y la falta de atención al volante, e identificó los ciclomotores conducidos por jóvenes de 18 a 30 años sin licencia como el principal foco de riesgo.

González también destacó como un «logro» el punto de alcoholemia que instalan cada verano cerca de las playas, señalando que en julio no se había detectado a ningún conductor en estado de embriaguez, lo que presentó como muestra de la «conciencia» de los conductores.

La nota desató una avalancha de reacciones irónicas en redes sociales, donde cientos de cubanos señalaron la razón que el reporte oficial omitió por completo: no hay combustible.

«Menos accidentes no es por mayor conciencia ni por control policial; es sencillamente porque no hay combustible y las calles están vacías. Sin tráfico, hasta las estadísticas mejoran solas», escribió Kevin Ivan Ramirez Cedeño.

Otros fueron más directos. «Muerto el perro, se acabó la rabia. Cero combustible, cero accidentes», resumió Onel Cosme Rodriguez Broche.

Yasmani Hernández Veg planteó la pregunta que muchos tenían en mente: «¿Disminuyen los accidentes de tránsito o disminuye el tránsito? No entendí bien».

Salezky Izquierdo introdujo el giro más comentado de la publicación: «Lo que no te dicen es que han aumentado los choques de personas caminando medio dormidas por las calles».

Por su parte, Javier Prieto Mulet describió la realidad del territorio con una imagen que resume el colapso del transporte: «Ni a pie se ve gente en la isla. Te puedes acostar y tomar una siesta en la carretera».

Yunier Cabrera amplió la ironía más allá del tránsito: «También han disminuido los alcohólicos, la obesidad y los fumadores. Han disminuido las viandas, los vegetales, las proteínas y muchas otras cosas. Venga, Caribe, hagan un reportaje de todo eso».

Tuxel Lexut fue más severo con el medio estatal: «Por favor, sean más serios. Claro que tiene que haber menos accidentes. Un periodista que se respete no se presta para esa noticia».

A la polémica se sumó Gumersindo Figueredo quien fue uno de los pocos comentaristas que matizó el panorama sin quitarle la razón a la crítica: «A pesar del poco tráfico por la baja disponibilidad de combustible, todavía hay gran circulación de transporte eléctrico, en su mayoría triciclos. Muchos circulan sin licencia, experiencia ni responsabilidad».

Juan Neris Perez Ruiz alertó sobre un problema que las autoridades tampoco mencionaron: «Se ha desatado una cantidad de patinetas eléctricas conducidas por menores, incluso de seis o siete años, sin casco y a velocidades que difícilmente podrían dominar. ¿Qué se hará con eso?».

Yudisleny Leyva Gracia sintetizó el sentir generalizado: «No es por el buen trabajo que hacen; es causa y efecto. Sin tránsito no hay accidentes».

Sin embargo, a nivel nacional, Cuba cerró 2025 con 750 fallecidos en accidentes de tránsito y 6,718 lesionados, según cifras oficiales presentadas en una reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Además, el contexto que el reporte oficial ignoró es devastador. Desde diciembre de 2025 no llega petróleo venezolano a la isla, lo que precipitó una espiral de deterioro acelerado: en febrero de 2026 la empresa eléctrica anunció cortes en ciclos de cuatro horas; en mayo la generación disponible cayó a seis horas diarias; y en julio de 2026 los pineros viven con apenas dos horas de electricidad al día.