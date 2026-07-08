Así fue su fiesta de 29 años en Cuba: "Celebré mi cumpleaños por todo lo alto"

Briana (@briana_matancera), una tiktoker cubana residente en Matanzas, cumplió 29 años y decidió celebrarlos como nunca antes: con toda su familia reunida, decoración temática de TikTok y pastel de dulcera, todo documentado en un video que publicó el martes en su cuenta de la plataforma.

La propia Briana reconoció que no es de las que acostumbra a hacer grandes celebraciones. «Este año sí que celebré mi cumpleaños por todo lo alto, algo que no me gusta, pero tenía toda mi familia reunida y había que hacerlo mi gente, porque cuando la familia se reúne hay que aprovechar», explicó en el video.

La fiesta contó con una decoración elaborada en alusión a su identidad como creadora de contenido. «Miren toda la decoración de que iba a ser de TikTok, ¿cómo que no como la influencer que soy? Bueno, eso creo yo», dijo entre risas.

El pastel estuvo a cargo de una dulcera, a quien Briana agradeció el esmero. El momento de cortarlo y la tradicional «cajita de cumpleaños» no faltaron en la celebración. Su hijo, al que describió como «el más gozón de todo», fue uno de los protagonistas de la fiesta.

Al final del video, Briana resumió la jornada con una frase sencilla: «El mejor cumpleaños en mucho tiempo».

El contraste con el tono habitual de su contenido es notable. Briana se ha hecho conocida en las redes sociales cubanas precisamente por documentar las carencias del día a día en la isla. En junio de 2025, se hizo viral al relatar el calvario de conseguir gas licuado tras tres meses de espera, con un turno que llevaba el número 1,046.

En marzo de ese mismo año, mostró la llegada de papas a Matanzas, donde solo se distribuían dos libras por persona. También relató su experiencia en la Feria del Libro de Matanzas, donde el ejemplar más barato costaba 1,500 pesos cubanos, equivalente a la pensión de muchos jubilados.

En noviembre de 2025, respondió a quienes la acusaban de «vivir bien» en Cuba, argumentando que tener ollas en casa no equivale a bienestar cuando faltan medicinas y libertad.

Celebrar un cumpleaños con decoración, pastel y familia reunida representa, en el contexto cubano de 2026 —marcado por apagones de más de veinte horas, escasez crónica de alimentos y una crisis económica sin salida visible—, un esfuerzo considerable que va mucho más allá de lo que podría parecer desde fuera.