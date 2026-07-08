Así fue su fiesta de 29 años en Cuba: "Celebré mi cumpleaños por todo lo alto"

Briana (@briana_matancera), una tiktoker cubana residente en Matanzas, cumplió 29 años y decidió celebrarlos como nunca antes: con toda su familia reunida, decoración temática de TikTok y pastel de dulcera, todo documentado en un video que publicó el martes en su cuenta de la plataforma.
La propia Briana reconoció que no es de las que acostumbra a hacer grandes celebraciones. «Este año sí que celebré mi cumpleaños por todo lo alto, algo que no me gusta, pero tenía toda mi familia reunida y había que hacerlo mi gente, porque cuando la familia se reúne hay que aprovechar», explicó en el video.
La fiesta contó con una decoración elaborada en alusión a su identidad como creadora de contenido. «Miren toda la decoración de que iba a ser de TikTok, ¿cómo que no como la influencer que soy? Bueno, eso creo yo», dijo entre risas.
El pastel estuvo a cargo de una dulcera, a quien Briana agradeció el esmero. El momento de cortarlo y la tradicional «cajita de cumpleaños» no faltaron en la celebración. Su hijo, al que describió como «el más gozón de todo», fue uno de los protagonistas de la fiesta.
Al final del video, Briana resumió la jornada con una frase sencilla: «El mejor cumpleaños en mucho tiempo».
El contraste con el tono habitual de su contenido es notable. Briana se ha hecho conocida en las redes sociales cubanas precisamente por documentar las carencias del día a día en la isla. En junio de 2025, se hizo viral al relatar el calvario de conseguir gas licuado tras tres meses de espera, con un turno que llevaba el número 1,046.
En marzo de ese mismo año, mostró la llegada de papas a Matanzas, donde solo se distribuían dos libras por persona. También relató su experiencia en la Feria del Libro de Matanzas, donde el ejemplar más barato costaba 1,500 pesos cubanos, equivalente a la pensión de muchos jubilados.
En noviembre de 2025, respondió a quienes la acusaban de «vivir bien» en Cuba, argumentando que tener ollas en casa no equivale a bienestar cuando faltan medicinas y libertad.
Celebrar un cumpleaños con decoración, pastel y familia reunida representa, en el contexto cubano de 2026 —marcado por apagones de más de veinte horas, escasez crónica de alimentos y una crisis económica sin salida visible—, un esfuerzo considerable que va mucho más allá de lo que podría parecer desde fuera.
Preguntas Frecuentes sobre la Celebración de Cumpleaños en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo celebró Briana sus 29 años en Cuba?
Briana celebró su cumpleaños reuniendo a toda su familia, con una decoración temática de TikTok y un pastel de una dulcera, algo inusual para ella, ya que no suele hacer grandes celebraciones.
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¿Por qué es significativo celebrar un cumpleaños en Cuba?
Celebrar un cumpleaños con decoración, pastel y familia reunida es un esfuerzo considerable en el contexto cubano de 2026, marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos y una crisis económica severa.
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¿Cuál es el contraste en el contenido de Briana en redes sociales?
Briana es conocida por documentar las carencias del día a día en Cuba, lo que contrasta con la celebración de su cumpleaños, un evento que reflejó un momento de alegría en medio de la crisis.
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¿Cómo afecta la crisis económica a las celebraciones en Cuba?
La crisis económica en Cuba hace que celebraciones como cumpleaños o días especiales sean un lujo, ya que los recursos son escasos y costosos para la mayoría de la población.
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¿Cómo han influido las redes sociales en la situación económica de algunos cubanos?
Algunos cubanos han encontrado en las redes sociales una vía para generar ingresos y alcanzar metas personales, como construir una vivienda o mejorar su calidad de vida, a pesar de las dificultades económicas en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.