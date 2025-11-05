Tiktoker cubana responde a quien la acusa de "vivir bien en Cuba"

La popular tiktoker cubana Briana la Matancera (@briana_matancera) respondió con un mensaje directo y reflexivo a quienes la acusan de “vivir bien en Cuba” por los objetos que muestra en sus videos.

En una reciente publicación, la creadora de contenido aseguró que muchos usuarios han comentado que “se nota que vive bien” por las ollas y utensilios que aparecen en su cocina, algo que ella desmintió con contundencia.

“Mira, las ollas son cosas materiales. No sé para ti qué significa vivir bien, pero para mí vivir bien significa ir a un hospital y encontrar el medicamento que te hace falta para salvar tu vida. Eso es vivir bien”, dijo Briana en su video.

La joven continuó su reflexión enumerando situaciones que, a su juicio, deberían representar el verdadero bienestar en Cuba y actualmente no existen en el país, o son servicios carentes de la calidad que deberían tener.

“Vivir bien significa ir a la escuela y tener un maestro impartiendo las clases; poder comprarle a tu hijo el juguete que quiere sin preocuparte porque el salario no te alcanza; decir ‘hoy quiero comer tal cosa’ y poder hacerlo porque la tienes.”

La influencer también aclaró que los equipos de cocina que muestra en sus videos son productos que el Estado vendió hace años a la población.

“Aquí en Cuba casi todos los cubanos tenemos las cocinas así equipadas porque hace muchos años vendieron ollas reinas, ollas arroceras y hornillas eléctricas. Pero tener eso no significa vivir bien.”

En uno de los momentos más emotivos del video, Briana afirmó que el verdadero bienestar pasa por la libertad, algo que muchos cubanos anhelan. “Vivir bien es tener libertad, pararte en una esquina y gritar a los cuatro vientos lo que tú sientes”, dijo.

La creadora concluyó su mensaje pidiendo a los usuarios que dejen de juzgarla por su apariencia o por los objetos que posee. “Las cosas materiales hoy están y mañana no. Y el arreglo de las uñas en Cuba cuesta dos dólares, cuando más”, añadió con un toque de humor.

El video, que rápidamente se volvió viral en TikTok, ha generado reacciones y comentarios de apoyo de cubanos que se sienten identificados con sus palabras. Muchos destacaron la sinceridad y el valor de Briana al expresar lo que significa realmente “vivir bien” en la Cuba actual, marcada por la escasez, los bajos salarios y la falta de libertades.