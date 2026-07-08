La odisea de rentar un auto en Cuba: "Tenía que venir con 35 litros de gasolina y solamente vino con 18"

Regresar a Cuba después de un año y enfrentarse a la pregunta de cómo moverse por la isla puede convertirse en un laberinto de costos, escasez de combustible y contratiempos mecánicos. Eso es exactamente lo que vivió una cubana de Cienfuegos que documentó su experiencia en TikTok bajo el usuario @yuyudecuba, revelando las múltiples trabas que implica rentar un auto en la isla hoy.

El primer obstáculo fue el precio del transporte privado. Contratar un vehículo que la recogiera en el aeropuerto de La Habana y la llevara hasta Cienfuegos —245 kilómetros de distancia— le habría costado 450 dólares por un solo día. «Un carro por un día que nos fuera a buscar al aeropuerto nos costaba 450 dólares con el precio de la gasolina», explicó en el video.

Ante esa cifra, optó por rentar un auto a través de la plataforma Rentacar durante tres días por 320 dólares en total. «Era más conveniente rentar el carro por tres días que uno por un solo día», resumió. Muchos seguidores cuestionaron la decisión sin entender la lógica económica detrás.

El proceso de pago generó otra confusión frecuente entre viajeros: las tarjetas Visa y Mastercard dejaron de funcionar en Cuba el 6 de junio de 2026, cuando Fincimex suspendió operaciones con esas redes como consecuencia de las sanciones ampliadas por la administración Trump. Rentacar, sin embargo, procesa sus cobros desde Europa en euros, lo que permite a quienes tienen tarjetas europeas reservar y pagar desde el exterior antes de pisar la isla.

Los autos fueron entregados a las 7:30 de la tarde, pero con una sorpresa desagradable: «El carro tenía que venir con 35 litros de gasolina y solamente vino con 18», denunció la usuaria. No fue el único problema. Al día siguiente, el vehículo presentó fallas técnicas y tuvo que ser cambiado. «El segundo día el primer carro tuvo unos problemas técnicos y fuimos a Rentacar y sin problema ninguno nos cambiamos», contó.

En cuanto al combustible, la situación en Cienfuegos resultó más manejable que en otras partes del país. Los autos de turismo tienen asignada una gasolinera específica donde pueden adquirir hasta 10 litros diarios a casi dos dólares el litro. Para trayectos más largos, la propia agencia emite tickets adicionales que permiten comprar entre 20 y 30 litros extra.

Ese esquema controlado contrasta con el caos generalizado del combustible en Cuba. La escasez de gasolina ha disparado los precios hasta niveles extremos: el precio oficial de la gasolina especial B100 se fijó en 2,60 dólares el litro desde el 15 de mayo de 2026, mientras en el mercado informal llegó a costar entre seis y ocho dólares el litro en junio. Venezuela suspendió sus envíos de petróleo a Cuba desde diciembre de 2025 y México hizo lo mismo en enero de 2026, dejando al país prácticamente sin suministro. El propio Díaz-Canel reconoció en abril de 2026 que Cuba «absolutamente carece de combustible para casi todo».

Los turistas y cubanos de la diáspora que visitan provincias alejadas de la capital enfrentan incumplimientos frecuentes por parte de las agencias: esperas de hasta 12 horas para recibir el vehículo reservado, autos entregados en mal estado y tanques casi vacíos son quejas habituales.

El testimonio de @yuyudecuba ilustra que, pese a los obstáculos, navegar el sistema es posible con información y planificación previa —aunque la experiencia diste mucho de lo que cualquier viajero esperaría en condiciones normales.