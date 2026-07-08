Cubana en EE.UU. enseña lo que le mandaron sus padres de Cuba y a todos se les cae la baba: "Qué rico"

Una cubana que vive en el exterior recibió, a través de su esposo y su bebé, un paquete muy especial que sus padres prepararon desde Cuba: carne de cerdo asada y rabo asado, dos de los platos más emblemáticos de la gastronomía de la isla.

La joven, identificada como Perla en TikTok, compartió el momento en un video que se volvió viral en esa plataforma el 2 de julio. En él se la ve desempaquetando los alimentos con visible emoción, probándolos y deleitándose con cada bocado.

«Miren lo que mis padres me mandaron de Cuba. Mi esposo y bebé fueron y ellos me mandaron todo esto para que lo disfrutara igual y no me pusiera triste», dijo Perla mientras abría el paquete.

El gesto de sus padres invierte el flujo que suele caracterizar a la diáspora cubana: lo habitual es que sean los emigrantes quienes envían alimentos, medicinas y productos básicos a sus familias en la isla, no al revés.

Que unos padres en Cuba hayan preparado y enviado comida hecha a su hija en el exterior tiene una carga simbólica enorme, sobre todo en el contexto actual de la isla, donde el 33.9% de los hogares cubanos reportó haber pasado hambre recientemente, según el informe «En Cuba Hay Hambre 2025».

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señala que el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema y que siete de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos.

En ese escenario, que los padres de Perla hayan elegido precisamente el cerdo asado y el rabo asado —no cualquier cosa, sino lo más representativo de la mesa cubana— convierte el gesto en un mensaje cargado de amor, identidad y nostalgia.

El cerdo asado es el plato más icónico de la cultura cubana, asociado a las celebraciones familiares, la Nochebuena y el Año Nuevo. Su preparación tradicional toma al menos ocho horas y su presencia en la mesa es sinónimo de fiesta y unión familiar.

El rabo asado, por su parte, es otro plato de profundo arraigo en la cocina cubana, aunque su preparación se ha vuelto cada vez menos frecuente en la isla debido al desabastecimiento crónico de ingredientes.

Para los cubanos en la diáspora, mantener estas tradiciones —ya sea cocinándolas en el exterior o recibiéndolas desde la isla— es una de las formas más poderosas de preservar la identidad y el vínculo con sus raíces. Migrantes cubanos sostienen a sus familias enviando desde el extranjero lo que en Cuba escasea: medicinas, alimentos y productos básicos.

El video de Perla, publicado con los hashtags #cuba #nostalgia #cubanos #cerdoasado, acumuló más de 2,200 visualizaciones y decenas de reacciones de otros cubanos que se identificaron con la escena.

Un paquete de carne asada que cruzó el océano resume, mejor que cualquier palabra, lo que significa querer desde la distancia cuando la separación familiar es la realidad cotidiana de miles de cubanos.