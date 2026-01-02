Cubanos festejan el fin de año con cerdo asado en púa en una calle de Montevideo y dividen opiniones

Ver más

Ni el calor ni las miradas curiosas de los transeúntes impidieron que un grupo de familias cubanas residentes en Montevideo celebrara el fin de año con una de las tradiciones más arraigadas en su cultura: el cerdo asado en púa.

El festejo tuvo lugar en la intersección de las calles Agraciada y Freire, en el barrio Belvedere, donde los cubanos improvisaron una cocina al aire libre y montaron un sistema artesanal para girar un cerdo de más de 60 kilos sobre brasas encendidas.

“Este chancho es de 62 kilos. Y lleva ocho horas mínimo”, explicó a Telemundo uno de los participantes, encargado de la cocción, mientras vigilaba el fuego y el dorado del animal.

“Una vez que suelta toda la grasa, no se va a quemar. Nosotros estamos asando con carbón, pero se puede hacer igual con leña, dándole vueltas. Ocho horas y queda crocante y cocinado hasta el hueso, como una fresa”, agregó con orgullo.

Las imágenes del asado circularon rápidamente en redes sociales, donde generaron opiniones encontradas. Algunos usuarios criticaron la iniciativa por considerarla una muestra de falta de civismo, mientras que otros defendieron el gesto como una forma legítima de conservar las costumbres del país caribeño.

El youtuber cubano Frank el Máquina, residente en Uruguay, comentó que los asados en la vía pública no son una práctica ajena, especialmente durante las celebraciones de fin de año, aunque el tamaño del cerdo y el sistema utilizado llamaron la atención de vecinos y curiosos.

Para los cubanos presentes, la jornada fue una oportunidad de revivir un pedazo de su tierra lejos del hogar y mantener viva una tradición que, más allá de la controversia, simboliza la unión familiar y la esperanza de tiempos mejores.