Cubanos festejan el fin de año con cerdo asado en púa en una calle de Montevideo y dividen opiniones

Ni el calor ni las miradas curiosas de los transeúntes impidieron que un grupo de familias cubanas residentes en Montevideo celebrara el fin de año con una de las tradiciones más arraigadas en su cultura: el cerdo asado en púa.
El festejo tuvo lugar en la intersección de las calles Agraciada y Freire, en el barrio Belvedere, donde los cubanos improvisaron una cocina al aire libre y montaron un sistema artesanal para girar un cerdo de más de 60 kilos sobre brasas encendidas.
“Este chancho es de 62 kilos. Y lleva ocho horas mínimo”, explicó a Telemundo uno de los participantes, encargado de la cocción, mientras vigilaba el fuego y el dorado del animal.
“Una vez que suelta toda la grasa, no se va a quemar. Nosotros estamos asando con carbón, pero se puede hacer igual con leña, dándole vueltas. Ocho horas y queda crocante y cocinado hasta el hueso, como una fresa”, agregó con orgullo.
Las imágenes del asado circularon rápidamente en redes sociales, donde generaron opiniones encontradas. Algunos usuarios criticaron la iniciativa por considerarla una muestra de falta de civismo, mientras que otros defendieron el gesto como una forma legítima de conservar las costumbres del país caribeño.
El youtuber cubano Frank el Máquina, residente en Uruguay, comentó que los asados en la vía pública no son una práctica ajena, especialmente durante las celebraciones de fin de año, aunque el tamaño del cerdo y el sistema utilizado llamaron la atención de vecinos y curiosos.
Para los cubanos presentes, la jornada fue una oportunidad de revivir un pedazo de su tierra lejos del hogar y mantener viva una tradición que, más allá de la controversia, simboliza la unión familiar y la esperanza de tiempos mejores.
Preguntas frecuentes sobre la tradición del cerdo asado en la cultura cubana
¿Por qué el cerdo asado en púa es una tradición importante para los cubanos?
El cerdo asado en púa es una tradición arraigada en la cultura cubana que simboliza la unión familiar y la esperanza de tiempos mejores. Esta práctica es especialmente popular durante las celebraciones de fin de año, donde se convierte en el centro de las festividades y un vínculo con las raíces culturales de la isla.
¿Cómo se preparó el cerdo asado en Montevideo?
En Montevideo, un grupo de familias cubanas improvisó una cocina al aire libre para asar un cerdo de más de 60 kilos sobre brasas encendidas. El proceso de cocción tomó al menos ocho horas, asegurando que el cerdo quedara crujiente y bien cocido, una técnica que destaca por su meticulosidad y sabor.
¿Qué reacciones generó el asado de cerdo en la vía pública en Montevideo?
Las imágenes del asado generaron opiniones divididas en las redes sociales. Algunos usuarios lo criticaron por considerarlo una falta de civismo, mientras que otros lo defendieron como una forma legítima de conservar las costumbres cubanas. Este tipo de eventos suele ser una expresión de identidad cultural y nostalgia para los cubanos en el extranjero.
¿Es común ver asados de cerdo en lugares públicos en otros países?
Sí, especialmente entre comunidades cubanas en el extranjero. En lugares como México, Estados Unidos y Uruguay, los cubanos han mantenido esta tradición, a menudo adaptándola a su entorno y contexto, como se evidenció en Texas y México, donde se utilizaron métodos creativos para asar el cerdo y compartirlo con la comunidad.
