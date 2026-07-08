Madre cubana prepara la mochila de su hija en Cuba para su primer año de escuela: "No la veo desde que tiene dos años"

Una madre cubana que reside fuera de la isla conmovió a miles de personas en redes sociales al publicar un video en el que se le ve preparando la mochila y los útiles escolares de su hija para enviarlos a Cuba, donde la niña está a punto de comenzar su primer año de escuela.

Rachel, conocida en TikTok como @rachelita131, compartió el martes ese momento cargado de dolor y amor con una confesión que resume la realidad de miles de familias cubanas separadas por el éxodo: «No la veo desde que tiene dos años y ya va para la escuela, es triste estar lejos y acomodar sus cosas y no poder estar en su primer día».

El video, de menos de un minuto, muestra a la madre organizando materiales escolares mientras suena una canción de letra desgarradora: «Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía / Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía / A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía».

La mezcla de emoción y tristeza que siente Rachel quedó resumida en una sola frase: «No sé si estoy emocionada o triste. Tu primer año de escuela y mamá lejos».

El primer día de clases es uno de esos hitos irrepetibles en la vida de cualquier niño, y también de cualquier madre. Para Rachel, ese momento llegará sin que pueda estar presente, sin poder tomar la mano de su hija ni acompañarla hasta la puerta del aula.

Su historia no es un caso aislado. El éxodo cubano de los últimos años ha dejado a miles de familias fragmentadas, con hijos que crecen al cuidado de abuelos u otros familiares mientras sus padres intentan construir una vida en el exterior. En septiembre de 2025, otra madre cubana en Estados Unidos vivió el primer día de clases de su hija en Cuba a través de una videollamada, y resumió la situación con tres palabras: «A muchas nos tocó».

Las restricciones migratorias agravan aún más la separación. Muchas cubanas con parole humanitario, solicitudes de asilo pendientes o formularios I-220A no pueden regresar a la isla sin arriesgar su estatus legal en Estados Unidos, lo que convierte cada visita en una posibilidad prácticamente imposible.

A eso se suman los costos de los pasajes aéreos, que pueden superar los 1,000 dólares, una barrera económica que cierra aún más la puerta del reencuentro.

Los números detrás de estas historias son contundentes. Entre 2021 y mediados de 2024, más de 860,000 cubanos llegaron a Estados Unidos, con el mayor flujo concentrado entre 2022 y 2023. La mayoría son jóvenes de entre 20 y 40 años, en plena edad reproductiva, lo que ha disparado una ola silenciosa de separaciones entre padres e hijos que se mide en años de ausencia y en momentos que no vuelven.

Casos documentados muestran reencuentros tras tres, cinco, seis y hasta siete años de separación, con niños que lloran o no reconocen a sus propios padres. Una madre cubana vivió ese momento después de cinco años sin ver a su hija, y el reencuentro terminó con ambas en el suelo, abrazadas.

El video de Rachel acumuló más de 6,700 vistas, 383 likes y 54 comentarios en menos de 24 horas, una respuesta que refleja cuántas familias cubanas se reconocen en esa imagen: una mochila lista, una madre lejos y una niña que empieza la escuela sin saber que su mamá la preparó todo desde el otro lado del mar.