Cubana en EE.UU. vive el primer día de clases de su hija en Cuba a través de una videollamada: “A muchas nos tocó"

Una madre cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok un emotivo momento que refleja la separación que viven miles de familias migrantes.

El video, publicado por la usuaria @noebaby20, muestra cómo la mujer observa por videollamada a su pequeña en su primer día de escuela en Cuba.

En la grabación se ve a la niña vestida con su uniforme escolar y mochila en la espalda, mientras la madre, desde EE.UU., sigue cada instante con el corazón encogido.

“A muchas nos tocó ver este momento por videollamada”, escribió la cubana junto a la publicación, acompañada de emojis llorando.

La escena rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios se identificaron con la experiencia de la migración que separa a madres e hijos.

Para muchos, este tipo de imágenes se ha vuelto un reflejo doloroso pero común de la realidad que atraviesan las familias cubanas en busca de un futuro mejor fuera de la isla.

Lo más leído hoy:

El video acumula cientos de comentarios de apoyo y empatía, y pone en evidencia el sacrificio de los padres que, aunque logran establecerse en Estados Unidos, cargan con la distancia de sus seres queridos en Cuba.

Preguntas Frecuentes sobre la Separación Familiar de Cubanos Migrantes