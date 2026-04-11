Acabó en el suelo: 5 años sin ver a su hija ni a su madre y así fue este reencuentro que rompe las redes

Un video publicado en TikTok por la cuenta @reencuentrosfamiliares muestra el desgarrador reencuentro de una persona con su hija y su madre en Venezuela tras cinco años de separación, y ha conmovido a millones de usuarios en redes sociales, incluidos numerosos cubanos que reconocen en esa historia su propio dolor.

La descripción del clip lo dice todo: Llevaba 5 años sin ver a sus padres y su hija. En las imágenes se ve el momento exacto en que uno de los protagonistas, desbordado por la emoción, acaba en el suelo durante el abrazo.

El video se acompaña de una canción cuya letra parece escrita para cualquier migrante latinoamericano: "Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí".

El reencuentro fue publicado por una cuenta dedicada específicamente a documentar estos momentos entre familias migrantes, lo que refleja la enorme demanda de este tipo de contenido entre las diásporas latinoamericanas.

Venezuela acumula más de 7,8 millones de emigrantes desde 2014, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, una de las mayores crisis migratorias del mundo. Muchas de esas familias quedaron divididas durante años, con hijos que emigraron mientras padres o abuelos permanecieron en el país, o a la inversa.

Pero el impacto del video entre la audiencia cubana no es casual. Cuba atraviesa su propia crisis migratoria sin precedentes, con más de 500,000 salidas anuales reportadas en años recientes, producto de 67 años de dictadura que han empujado a cientos de miles a abandonar la isla y a sus familias.

Los cubanos conocen de cerca ese dolor: años sin ver a una madre, a una hija, a los seres queridos, separados por un mar y por un régimen que no les deja vivir dignamente en su propio país.

Ese dolor compartido explica por qué un reencuentro ocurrido en Venezuela puede sacudir con igual fuerza a quien emigró desde La Habana, Santiago de Cuba o cualquier otro rincón de la isla.

Ayer, otro video viral mostraba el grito desgarrador de una niña al reencontrarse con su madre, en una escena que generó comentarios como "Maldita distancia, cómo se sufre". En enero, un padre cubano que llevaba siete años fuera abrazó a sus hijos ante las cámaras y resumió lo que sienten miles: Por esos abrazos es que tenemos que regresar.