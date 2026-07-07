EE.UU. le dice al régimen en su cara: el bloqueo real es el que ustedes imponen al pueblo

Mike Waltz, Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, desafió este martes al régimen cubano durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General convocada por La Habana para debatir el embargo estadounidense, al afirmar que el verdadero bloqueo que sufren los cubanos no proviene de Washington, sino de su propio gobierno.

«Se ha hablado mucho del bloqueo hoy, y efectivamente existe un bloqueo ante todos nosotros: el bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada contra su propio pueblo, década tras década», declaró el diplomático estadounidense ante las delegaciones reunidas en Nueva York.

Su intervención coincidió con un nuevo colapso del sistema eléctrico en Cuba, el tercero de alcance nacional en lo que va de 2026, circunstancia que Waltz utilizó para ilustrar la crisis que atraviesa la isla.

«Tristemente, Cuba vuelve a estar en la oscuridad. Hay un nuevo apagón en toda la isla», afirmó. «Pero siempre parece que hay luz para el régimen y para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro; allí sí que hay luz».

«¿Cómo hay combustible para un jet privado y no para un hospital?»

Waltz cuestionó las prioridades del régimen con una serie de preguntas dirigidas a la comunidad internacional.

«¿Cómo es posible que no haya combustible para los hospitales, pero sí para el jet privado de la familia Castro? ¿Cómo puede el presidente llevar una corbata Hermès, un reloj Rolex o escribir con un bolígrafo Montblanc mientras el pueblo pasa hambre?», preguntó.

También aseguró que la familia Castro posee 700 mansiones repartidas entre Cuba, la Costa del Sol española y Moscú.

«No existe un bloqueo estadounidense»

El embajador rechazó la narrativa oficial sobre el embargo al recordar que Cuba recibe asistencia humanitaria procedente de Canadá, Chile, China, Colombia, España, México, Rusia, Uruguay, la Unión Europea y las propias Naciones Unidas.

Añadió que recientemente un petrolero transportó 750.000 barriles de petróleo hacia la isla y que Estados Unidos aporta más de 100 millones de dólares anuales en ayuda humanitaria, distribuida en colaboración con el Vaticano y la Iglesia Católica.

«No hay un bloqueo estadounidense. El único embargo es la guillotina que tiene el régimen sobre las cabezas de sus propios ciudadanos», sentenció.

Antes de abordar la situación económica, Waltz dedicó parte de su intervención a los presos políticos cubanos.

Mencionó al artista Luis Manuel Otero Alcántara, cuya condena de cinco años concluye el 9 de julio; al músico Fernando Almadévez Rivera; al rapero Miguel Castillo Pérez; al poeta Duanes León Tovero, condenado a 14 años de prisión; y a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cuya detención ha sido cuestionada por Naciones Unidas.

«No son violentos. No tienen armas. Lo que llevan son flores y escriben poesía y canciones», afirmó.

Choque con Bruno Rodríguez

El discurso estuvo marcado por dos interrupciones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien intentó frenar la intervención mediante mociones de orden.

En la primera calificó a Waltz de «mentiroso» y sostuvo que la ONU «no es un campamento de boinas verdes». Sin embargo, la presidencia de la Asamblea rechazó ambas objeciones al recordar que el artículo 71 del reglamento impide utilizar ese mecanismo para debatir el contenido de un discurso.

Cuando recuperó la palabra, Waltz respondió: «La verdad ofende, y la verdad no es una falta de respeto».

El embajador acusó además a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, de administrar un fondo fiduciario de 18.000 millones de dólares del que, según dijo, «ni un centavo llega al pueblo cubano».

Asimismo, denunció que el régimen se apropia de los salarios de los médicos enviados al extranjero y de cubanos reclutados para combatir en Ucrania.

«Ese dinero termina en los bolsillos de la familia Castro», aseguró.

Menor respaldo internacional

Al término de la sesión, la Asamblea General aprobó la celebración del debate sobre el embargo con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, un respaldo significativamente inferior a los 165 votos obtenidos por Cuba en la votación anual de octubre de 2025.

Antes de concluir, Waltz lanzó un mensaje directo a la comunidad internacional: «Estén del lado del pueblo cubano, no estén con el régimen que ha quebrado a ese país. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ha llegado la hora de tomar una decisión».