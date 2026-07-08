Messi lidera una pelea al rojo vivo por la Bota de Oro del Mundial 2026

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Con ocho goles en cinco partidos, Lionel Messi encabeza en solitario la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras una carrera que se ha convertido en uno de los duelos individuales más intensos de la historia del torneo.

El capitán argentino tomó la cima después de marcar el tanto del 3-2 en el minuto 83 durante la remontada épica de Argentina ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, este martes, donde la Albiceleste llegó a perder 0-2 antes de voltear el marcador con goles de Cristian Romero (79'), Messi (83') y Enzo Fernández (93').

Antes de ese partido, el astro del Inter Miami ya había anotado un triplete ante Argelia, un doblete ante Austria y un gol cada uno frente a Jordania y Cabo Verde, acumulando una racha que lo convierte en el jugador más eficiente del torneo con un promedio de 1,6 goles por partido.

Detrás de Messi aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con siete anotaciones.

El francés alcanzó esa cifra con un penalti convertido ante Paraguay en octavos de final, y Francia se medirá a Marruecos el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium.

Haaland, por su parte, igualó la marca con un doblete ante Brasil el 5 de julio en el MetLife Stadium, resultado que le dio a Noruega una clasificación histórica a cuartos de final por primera vez en su historia mundialista.

Harry Kane completa el grupo de candidatos con seis goles y una asistencia, y tendrá un duelo directo con Haaland cuando Inglaterra enfrente a Noruega el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium, un cruce que podría agitar nuevamente la tabla.

La pelea tiene un elemento adicional que la hace aún más compleja: el criterio de desempate oficial de la FIFA para la Bota de Oro es el número de asistencias en caso de igualdad en goles.

En ese apartado, Mbappé lleva ventaja con dos pases de gol, Kane suma uno, mientras que Messi y Haaland aún no registran ninguno, lo que convierte cada jugada colectiva en un factor tan decisivo como el remate al arco.

El historial reciente del galardón añade más peso a la disputa: en Qatar 2022, Mbappé se llevó la Bota de Oro con ocho goles, mientras Messi quedó segundo con siete; en Rusia 2018, Kane la ganó con seis tantos.

El capitán argentino nunca ha conquistado ese premio individual en un Mundial, a pesar de ser el máximo goleador histórico de la competición con 18 tantos en total, cifra que supera el récord de Miroslav Klose (16 goles).

Argentina enfrentará a Suiza también el sábado 11 de julio, y Messi tendrá otra oportunidad de estirar su ventaja en la carrera por un premio que, hasta ahora, siempre se le ha escapado.