Aeropuerto de Varadero arrienda oficinas a negocios

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El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez Ferrer de Varadero, prácticamente paralizado por la crisis de la aviación cubana, abrió una licitación pública para arrendar cuatro tanques de combustible de su base a empresas o negocios interesados en utilizarlos con otros fines.

La convocatoria, lanzada el 24 de junio por la Unidad Empresarial de Base (UEB) del aeropuerto —perteneciente a la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA)—, pone a disposición dos tanques de 50 metros cúbicos y dos de 35 metros cúbicos, con una superficie total de 215,80 metros cuadrados.

El canon mensual fijado asciende a 264,139.20 pesos cubanos, calculado a razón de 1,224 CUP por metro cuadrado.

La apertura de propuestas está programada para el 14 de julio a las 9:30 de la mañana, en acto notarial a cargo de la licenciada Yaneisy Ruiz Morales, en el Departamento Comercial de la UEB, ubicado en la Carretera Mártires de Barbados Km 5,6, Finca Cabarroca, Carbonera, Matanzas.

Para participar, los interesados deben presentar carta de solicitud, documentos que acrediten personalidad jurídica, certificación de no deudas emitida por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), y un presupuesto con proyecto detallado de las actividades planificadas.

El contrato prohíbe expresamente la cesión o subarriendo del espacio, exige que los trabajadores del arrendatario estén acreditados ante las autoridades aeroportuarias, y establece un plazo de 30 días desde la entrega de la factura para abonar el canon mensual.

Uno de los detalles más reveladores del pliego es que el contrato queda «supeditado al reinicio de las operaciones aeroportuarias», una admisión implícita de que la terminal opera de forma muy limitada o está prácticamente detenida.

El aeropuerto de Varadero, principal puerta de entrada al destino turístico más importante de Cuba, arrienda ahora su infraestructura como vía para generar ingresos ante la ausencia de vuelos comerciales regulares.

Esta medida refleja la profundidad de la crisis que atraviesa la aviación cubana en 2026. Desde al menos febrero de este año, los aeropuertos de La Habana, Varadero, Holguín y Santiago de Cuba no pueden garantizar el suministro de combustible Jet A-1 a las aerolíneas.

La escasez de combustible ha provocado la salida masiva de compañías internacionales: al menos 11 aerolíneas han abandonado sus rutas a Cuba en lo que va de año, dejando operativas apenas ocho compañías.

Entre las bajas más significativas figuran Iberia, que cesó su histórica ruta directa Madrid-La Habana en junio, y Cubana de Aviación, que canceló su único vuelo entre Madrid y La Habana el 12 de mayo tras la retirada de su operador Plus Ultra.

Air Europa y Air France, por su parte, se han visto obligadas a realizar escalas técnicas en República Dominicana y Bahamas para reabastecerse de combustible antes de continuar hacia Cuba.

Una orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, firmada el primero de mayo, agravó aún más el panorama al endurecer los controles legales y bloquear activos de operadores que apoyen sectores clave de la economía cubana, lo que ha disuadido a más compañías de mantener sus operaciones en la isla.