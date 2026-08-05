«Las peores vacaciones de mi vida, un desastre»: La experiencia de esta médico cubana en hotel de Varadero

Una médico cubana que reside en la isla relató en TikTok este miércoles cómo sus esperadas vacaciones en Varadero, pagadas a 315 dólares, se convirtieron en una experiencia que la dejó más agotada que antes de partir.
«Las peores vacaciones de mi vida me costaron trescientos quince dólares y terminé regresando más estresada que cuando me fui», arrancó la mujer, identificada en la plataforma como @unadoctoracubana, en un video que acumuló 25,000 visualizaciones, 779 likes y 128 comentarios en pocas horas.
La doctora explicó que viajó junto a su esposo, su hija y su bebé de seis meses tras un año entero de trabajo, buscando un merecido descanso. «Llegamos ilusionados con pocas expectativas por la situación del país, pero nunca nos imaginamos que ahí iba a empezar la película de terror», describió.
El hotel todo incluido al que llegaron, tras seis horas de viaje, no cumplió ni las expectativas más modestas. Les asignaron una habitación en el sexto piso con aire acondicionado central que «prácticamente no enfriaba» y sin agua caliente. Las condiciones generales de las habitaciones las calificó de desastrosas.
El servicio de bebidas del todo incluido resultó igualmente decepcionante: la cerveza y el vino solo aparecían una vez al día, durante el show nocturno. La comida, según sus palabras, era de mala calidad. «Yo nunca había pasado tanto trabajo en mi vida, ni cuando estaba becada», afirmó.
El único aspecto que rescató fue el trato humano del personal. «Lo único que puedo destacar como positivo fue la atención de los trabajadores, ellos hicieron todo lo que estuvo en sus manos, pero una buena atención no puede resolver problemas de infraestructura y organización», señaló.
La doctora aclaró que no publicó el video con ánimo de perjudicar a nadie, sino para poner en perspectiva lo que significa ese gasto para una familia cubana: «Cuando uno paga trescientos quince dólares por unas vacaciones, era descansar, no regresar más agotado».
El monto pagado cobra una dimensión aún mayor si se considera que, según los salarios del personal sanitario en Cuba establecidos por la Resolución 17/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un médico recién graduado percibe 7,045 pesos cubanos al mes, mientras que un especialista de segundo grado llega a 8,880 pesos. Los 315 dólares del paquete vacacional equivalen a entre 35 y 45 salarios mensuales de un médico cubano.
No es la primera vez que esta misma doctora protagoniza un video viral desde Varadero. El martes, mostró que gastó 9,990 pesos cubanos —más de un salario mensual completo— en una simple merienda en la dulcería del centro comercial Los Icacos: cinco dulces, tres refrescos y dos cafés espresso.
El testimonio se produce en un momento crítico para el turismo cubano. El gobierno reconoció el 30 de julio que el 73% de las instalaciones hoteleras del país permanecen cerradas y que unos 25,000 trabajadores del sector están «en disponibilidad». Las llegadas internacionales cayeron un 55,8% entre enero y abril de 2026, y Cuba cerró 2025 con una ocupación hotelera del 18,9%, el nivel más bajo desde 2002 excluyendo la pandemia.
Varadero, con más de 57 hoteles y 23,000 habitaciones, no escapa a esa realidad: los reportes de apagones, falta de agua, comida escasa y habitaciones deterioradas se han vuelto recurrentes en las redes sociales, donde cada vez más cubanos comparten experiencias similares a la de esta doctora.
Preguntas frecuentes sobre el turismo en Varadero y la crítica situación hotelera en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las experiencias turísticas en Varadero son consideradas negativas?
Las experiencias turísticas en Varadero son consideradas negativas debido a las malas condiciones de los hoteles, como problemas de mantenimiento, mala calidad de la comida y servicios deficientes. Muchas personas han compartido sus experiencias en redes sociales, describiendo el deterioro de las instalaciones y la falta de recursos básicos como agua y electricidad durante los apagones. Estos problemas reflejan la crisis profunda que atraviesa el sector turístico en Cuba.
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¿Cuánto cuesta vacacionar en Varadero para un cubano promedio y cómo se compara con sus ingresos?
Vacacionar en Varadero puede costar alrededor de 315 dólares, lo que equivale a entre 35 y 45 salarios mensuales de un médico cubano. Esta cantidad representa un gasto significativo para la mayoría de los cubanos, considerando que el salario medio nacional apenas cubre las necesidades básicas. Esto pone en evidencia la enorme brecha entre los precios en destinos turísticos y los ingresos de los ciudadanos locales.
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¿Qué impacto tiene la crisis turística en la economía de Cuba?
La crisis turística ha tenido un impacto significativo en la economía de Cuba, con una caída del 55,8% en las llegadas internacionales entre enero y abril de 2026. Más del 70% de las instalaciones hoteleras permanecen cerradas, y alrededor de 25,000 trabajadores del sector están en disponibilidad. Esta situación afecta no solo a la economía del turismo, sino también a otros sectores que dependen de esta actividad.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a los hoteles en Varadero?
La crisis eléctrica ha agravado la ya crítica situación de los hoteles en Varadero, con frecuentes apagones que dejan a los huéspedes sin luz ni agua. Esta falta de servicios básicos afecta gravemente la calidad de la experiencia turística, lo que contribuye a la mala reputación de los hoteles y desincentiva el turismo tanto local como internacional.
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