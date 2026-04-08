Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz tras ataque israelí en el Líbano

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Irán suspendió este miércoles el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz apenas horas después de que los primeros barcos comenzaran a cruzar el estratégico paso marítimo, en respuesta directa al mayor ataque aéreo israelí registrado hasta ahora contra la infraestructura de Hezbolá en el Líbano, según un medio de prensa iraní.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, fue la primera en informar del nuevo cierre: "El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano".

Israel impactó cerca de 100 objetivos en Beirut, el valle de la Becá y el sur del Líbano, causando al menos ocho muertos y 22 heridos en Sidón, y al menos cuatro muertos en un ataque a un automóvil en Kila. Las autoridades israelíes emitieron además órdenes de evacuación en Al-Abassiya, en el distrito de Tiro, y alertas para ciudadanos del sur de Beirut.

El nuevo cierre pone en evidencia la fragilidad del acuerdo de tregua anunciado el martes por el presidente Donald Trump, quien publicó en Truth Social la suspensión de bombardeos contra Irán por dos semanas, condicionada a la apertura "completa, inmediata y segura" del Estrecho de Ormuz.

"Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, quienes me pidieron que detuviera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche a Irán, acepto suspender el bombardeo y ataque a Irán por un período de dos semanas", escribió Trump.

La tregua, mediada por Pakistán, había permitido que los primeros buques cruzaran el estrecho en la madrugada de este miércoles: el Daytona Beach lo hizo a las 06:59 UTC y el NJ Earth a las 08:44 UTC, mientras unos 800 barcos permanecían atrapados en el Golfo Pérsico esperando aprovechar la ventana de dos semanas.

Sin embargo, la Oficina del Primer Ministro israelí dejó claro desde el principio que el alto al fuego "no incluye Líbano", y el propio Trump confirmó este miércoles que los ataques de Israel contra Hezbolá quedaban fuera del acuerdo.

El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, uno de los principales mediadores, había insistido en que la tregua debería aplicarse "en todas partes", incluyendo el Líbano, pero su posición no prosperó. El Consejo Noruego de Refugiados advirtió que excluir el Líbano del alto al fuego "amenaza con alimentar una mayor escalada y socavar la estabilidad".

Este es el segundo cierre del estrecho desde el inicio del conflicto. El pasado 4 de marzo, Irán bloqueó el paso por primera vez mediante minas, drones y misiles, varando 2,000 barcos con 20,000 marineros y colapsando el 97% del tráfico naval, lo que disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

El estrecho de Ormuz concentra el 20% del petróleo mundial y el 20% del gas natural licuado que se comercializa en el planeta, lo que convierte cada cierre en una amenaza directa para los mercados energéticos globales.

En paralelo a la crisis, Trump propuso este miércoles crear una empresa conjunta con Irán para cobrar peajes en el estrecho: "Estamos pensando en hacerlo como una empresa conjunta. Es una forma de asegurarlo. Es algo hermoso", dijo el mandatario. La propuesta fue rechazada por expertos en derecho internacional, que señalaron que imponer peajes viola la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982.

Las negociaciones formales entre Estados Unidos e Irán siguen programadas para el 10 de abril en Islamabad, con el vicepresidente JD Vance y el representante iraní Mohammad Bagher Ghalibaf como interlocutores principales, y Pakistán, Egipto y Turquía como mediadores.