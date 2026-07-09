Roban paneles solares de hogar materno de Cárdenas

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Personas no identificadas sustrajeron durante la madrugada de este miércoles los paneles solares instalados en el techo del Hogar Materno de Cárdenas, según reportó en Facebook el internauta Christian Arbolaez, quien publicó imágenes que muestran las estructuras metálicas vacías —soportes y marcos— que quedaron tras el robo.

La institución alberga embarazadas que requieren atención médica y seguimiento especializado, muchas de ellas con gestaciones de alto riesgo, lo que convierte el hecho en una amenaza directa para su atención en un país que sufre apagones de hasta 22 horas diarias.

Al momento del reporte, la Policía aún no había acudido al lugar para iniciar las investigaciones, lo que agravó la indignación entre los ciudadanos que siguieron la publicación en redes sociales.

Los comentarios reflejaron una mezcla de incredulidad y hartazgo. «Cárdenas sin control», escribió una usuaria. Otra señaló: «Lo más triste es que no capturan a nadie». Una tercera fue más directa: «Esto no lo va a parar nadie».

Varios comentarios cuestionaron dónde estaban los custodios de la instalación durante el robo. Una ciudadana propuso una solución concreta: «Cárdenas debe pedir refuerzo por tiempo indefinido a la Policía Nacional, que manden más policías y patrullas con gasolina y mano dura con los delincuentes».

Otro usuario resumió el estado de la ciudad con una comparación: «Cárdenas se parece a El Salvador sin Bukele».

Captura de Facebook

El robo se inscribe en una ola delictiva que azota a Cárdenas desde inicios de 2026 e incluye homicidios, asaltos a mano armada y robos a plena luz del día.

En febrero, un jubilado ciego falleció tras ser golpeado en una cola del banco; en abril, tres jóvenes armados asaltaron una fábrica de helados particular; y en mayo, un hombre fue asesinado a puñaladas dentro de su vivienda.

El robo de paneles solares en instalaciones críticas se ha convertido en un patrón delictivo extendido por toda Cuba. El 5 de julio, cuatro paneles fueron sustraídos de un punto de distribución de agua potable en Holguín, afectando el suministro de miles de personas.

En mayo, cuatro individuos golpearon y amarraron al custodio de una estación de bombeo en Guantánamo para llevarse 32 paneles.

El régimen tipificó estos robos como sabotaje con penas de siete a 30 años de prisión mediante el Dictamen 475 de mayo de 2025, pero los incidentes no han cesado.

El contexto sanitario agrava la gravedad del hecho: la crisis materno-infantil en Cuba está bajo escrutinio internacional, con el sistema de salud descrito como al borde del colapso y una tasa de mortalidad materna en aumento.

En mayo, la ONU activó un llamamiento humanitario de emergencia de 94 millones de dólares para Cuba, identificando a las embarazadas como uno de los grupos más vulnerables.

«¿Qué más tiene que suceder para que, de una vez, se tomen medidas efectivas con la situación de Cárdenas?», preguntó Arbolaez al cierre de su publicación, una pregunta que, a juzgar por los comentarios, miles de cardenenses se hacen sin encontrar respuesta.